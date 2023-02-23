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Vivo e bem

Dado como morto, sírio soterrado em terremoto 'volta à vida' em velório

Ahmed al-Maghribi foi localizado pelas equipes de resgate em um prédio que desabou na cidade de Atarib; a suspeita é de que o coração do sírio voltou a bater após uma parada cardíaca provocada por um choque
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 fev 2023 às 14:24

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 14:24

Ahmed al-Maghribi foi dado como morto após terremoto, mas
Ahmed al-Maghribi foi dado como morto após terremoto, mas "voltou à vida" no próprio funeral Crédito: Reprodução | Newsflash
Um homem declarado morto após ser encontrado nos escombros do terremoto na Síria 'voltou à vida' em seu próprio funeral. Ahmed al-Maghribi foi localizado pelas equipes de resgate e retirado de um prédio que desabou na cidade de Atarib, na Síria.
Durante o atendimento, ele não demonstrou sinais vitais e os profissionais o declararam como morto. Os médicos e paramédicos colocaram seu corpo em uma geladeira por dois dias enquanto esperavam que os familiares aparecessem para identificá-lo.
Segundo o tabloide britânico Daily Star, assim que os parentes confirmaram que era Ahmed, ele foi colocado em um saco para cadáveres e levado a um cemitério para cortejo fúnebre. No entanto, surpreendentemente, assim que o corpo chegou ao cemitério, ele começou a se mover. Quando os funcionários da funerária abriram o caixão, o homem foi achado vivo e aparentemente bem.
A surpresa deixou a família e os amigos da vítima atordoados e Ahmed foi levado de volta ao hospital, onde permanece internado.
A imprensa local informa que a suspeita é de que episódio pode ter sido um caso raro de coração de uma pessoa que voltou a bater após uma parada cardíaca provocada por um choque.
O terremoto de magnitude 7,8 ocorreu na manhã de 6 de fevereiro, e provocou mortes e destruição na Turquia e no norte da Síria.
O abalo sísmico é considerado um dos piores desastres naturais dos dois países, com mais de 47 mil pessoas mortas e mais de 100 mil feridos. Segundo a Al Jazeera, a Síria registra 5.939 mortes. Enquanto na Turquia, o número de mortos é de 41.156.
Pouco depois, um segundo terremoto de magnitude 7,6 atingiu a mesma região, causando ainda mais estragos.
Cerca de 50 mil pessoas morreram após dois terremotos de magnitude 7,8 e 7,6 que atingiram Turquia e Síria no último dia 6 de fevereiro.

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