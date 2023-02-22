Mina de carvão colapsa na China e deixa mais de 50 trabalhadores presos

Colapso em mina de carvão na China deixa mais de 50 trabalhadores presos Crédito: Redes sociais

Ao menos duas pessoas morreram, seis ficaram feridas e outras 53 estão desaparecidas após o colapso de uma mina de carvão na Mongólia Interior, região autônoma no norte da China , nesta quarta-feira (22).

Segundo a CCTV, canal estatal chinês, mais de 200 socorristas atuam na região.

O presidente Xi Jinping pediu "esforço total" nas buscas.

A mina a céu aberto fica na Liga Alxa, uma das divisões da região.

🇨🇳 Más de 50 personas atrapadas tras derrumbe en mina de China. pic.twitter.com/mi7rzzZp6t — Paola Rojas (@PaolaRojas) February 22, 2023

Acidentes em minas foram frequentes nos últimos anos

A segurança nas minas melhorou nas últimas décadas na China, assim como a cobertura da imprensa dos acidentes - muitos foram ignorados.

Os acidentes, no entanto, continuam acontecendo com frequência devido aos perigos inerentes ao setor e à aplicação irregular das medidas de segurança.

No final de dezembro, 40 pessoas ficaram bloqueadas após o colapso de uma mina de ouro na região de Xinjiang (noroeste).

Em dezembro de 2021, dois mineiros que ficaram presos em uma mina de carvão inundada em Shanxi (norte) morreram e outros 20 foram resgatados após operações de socorro. Em setembro de 2021, 19 mineiros presos no subsolo após o colapso de uma mina de carvão na província de Qinghai (noroeste) foram encontrados mortos após uma longa busca.

Em dezembro de 2021, dois mineiros que ficaram presos em uma mina de carvão inundada em Shanxi (norte) morreram e 20 foram resgatados.