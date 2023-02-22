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Na Mongólia Interior

Mina de carvão colapsa na China e deixa mais de 50 trabalhadores presos

Ao menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas; mais de 200 socorristas atuam na região
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2023 às 14:45

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 14:45

Colapso em mina de carvão na China deixa mais de 50 trabalhadores presos
Colapso em mina de carvão na China deixa mais de 50 trabalhadores presos Crédito: Redes sociais
Ao menos duas pessoas morreram, seis ficaram feridas e outras 53 estão desaparecidas após o colapso de uma mina de carvão na Mongólia Interior, região autônoma no norte da China, nesta quarta-feira (22).
Segundo a CCTV, canal estatal chinês, mais de 200 socorristas atuam na região.
O presidente Xi Jinping pediu "esforço total" nas buscas.
A mina a céu aberto fica na Liga Alxa, uma das divisões da região.
Acidentes em minas foram frequentes nos últimos anos
A segurança nas minas melhorou nas últimas décadas na China, assim como a cobertura da imprensa dos acidentes - muitos foram ignorados.
Os acidentes, no entanto, continuam acontecendo com frequência devido aos perigos inerentes ao setor e à aplicação irregular das medidas de segurança.
No final de dezembro, 40 pessoas ficaram bloqueadas após o colapso de uma mina de ouro na região de Xinjiang (noroeste).
Em dezembro de 2021, dois mineiros que ficaram presos em uma mina de carvão inundada em Shanxi (norte) morreram e outros 20 foram resgatados após operações de socorro. Em setembro de 2021, 19 mineiros presos no subsolo após o colapso de uma mina de carvão na província de Qinghai (noroeste) foram encontrados mortos após uma longa busca.
Em dezembro de 2021, dois mineiros que ficaram presos em uma mina de carvão inundada em Shanxi (norte) morreram e 20 foram resgatados.
Em setembro de 2021, 19 mineiros presos após o desabamento de uma mina de carvão na província de Qinghai (noroeste) foram encontrados mortos após uma longa operação de busca.

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