Libertadores: Palmeiras superou o Flamengo taticamente e mereceu o título

O Palmeiras é tricampeão da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A falha decisiva de Andreas Pereira e consequentemente o gol de Deyverson, que garantiu a vitória e o tricampeonato da Libertadores para o Palmeiras não é um lance qualquer, pois foi decisivo para a partida. Entretanto, o título que o Verdão conquistou em cima do Flamengo não pode se resumir a apenas esse momento. Foi a vitória de quem foi melhor, de quem teve mais coração, de quem fatura o torneio pela segunda vez consecutiva com muitos méritos.

Neste sábado (27), o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1 no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai , em uma partida que fala muito alto sobre os estilos de jogo das equipes e também do nível dos treinadores envolvidos. De um lado Abel Ferreira com uma estratégia bem definida, e do outro Renato Gaúcho que mais uma vez mostrou não saber encontrar saídas quando sua equipe está diante de um problema.

O Palmeiras é um time muito eficiente, e isso já há mais de uma temporada. Para esta final, o Alviverde não trouxe nada novo. Um esquema de jogo que todo mundo já conhece: time mais recuado, marcação muito forte e saída rápida em velocidade. Se uma estratégia é previamente conhecida e ainda assim não é superada, isso acontece por total mérito dos jogadores e de seu treinador, que sabem muito bem o que fazem em campo.

A sensação de fatalidade ou que o Flamengo, favorito e melhor time, não ganhou porque vacilou ou perdeu para si mesmo é irreal. O Palmeiras venceu porque foi mais competente. Logo aos seis minutos de jogo, enquanto o Rubro-Negro ainda parecia dormir, Gustavo Gómes fez belo lançamento para Mayke, que entrou nas costas de jogadores que estavam mais posicionados. No abafa para correr e salvar o time, o sistema defensivo rubro-negro deixou Raphael Veiga livre para receber o passe rasteiro do lateral e estufar as redes.

Foi o início dos sonhos do Palmeiras: em vantagem no placar e pronto para aplicar o que costuma fazer em campo. O primeiro tempo seguiu com o Flamengo dono da posse de bola, mas sofrendo com a forte marcação do Verdão em que os jogadores pareciam se multiplicar no setor defensivo. No ataque, o Alviverde se aventurava nas costas de Filipe Luís - que não tinha condições de entrar em campo e foi um grande problema para o Flamengo -, mas também sem levar muito perigo.

Na segunda etapa, o Flamengo precisava ser mais agressivo. Foi quando a tática do Palmeiras se sentiu pressionada. O elenco rubro-negro é muito bom e buscava o gol desesperadamente, e nesse momento o Palmeiras encolheu no jogo. Ainda assim, o time carioca só conseguia chegar nas bolas paradas. Teve três boas chances (David Luiz, Arão e Bruno Henrique), mas não conseguiu marcar.

O Flamengo que toca a bola e cria jogadas envolventes deu as caras apenas duas vezes na partida. A primeira na tabela entre Gabigol e Arrascaeta, que resultou no gol do atacante rubro-negro, que empatou o jogo, e a segunda no lançamento para Michael, que saiu na cara de Everton, mas chutou para fora. Ou seja, mesmo quando estava melhor no jogo, o talento rubro-negro sofreu com a marcação do Verdão.

PREPARO FÍSICO E RESERVAS FIZERAM A DIFERENÇA

Uma decisão em final de temporada, e que vai para a prorrogação e não direto para os pênaltis é muito cruel com times brasileiro que competem em um calendário surreal. Mas enfim, são as regras do jogo e todos assinaram. Dito isto, o Palmeiras se saiu melhor, pois mesmo girando as peças conseguiu marcar com intensidade o jogo todo, o que não é nada fácil. Já o Flamengo, quando vivia seu melhor momento e parecia que ia crescer sobre o rival, regrediu. E a falta de condicionamento pesou mais para o lado rubro-negro.

Renato Gaúcho perdeu Felipe Luís por lesão e teve que colocar Renê. Quando precisou mudar o jogo apostou em Matheuzinho, Michael, Kenedy, Pedro e Vitinho. Do lado do Verdão, Abel Ferreira perdeu os dois volantes por desgaste, e quando precisou mudar o panorama de sua equipe apostou em Deyverson.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores

As mudanças de Renato Gaúcho não fizeram efeito, e antes disso seus melhores jogadores no jogo: Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta já estavam exaustos, principalmente esses dois últimos, já que vinham de lesões. Éverton Ribeiro, que deveria ser decisivo, teve uma atuação abaixo da crítica. Uma soma de fatores que fez o Flamengo pifar na prorrogação.

Enquanto no Palmeiras, Danilo Barbosa e Patrick de Paula conseguiram manter a pegada de marcação no meio-campo. No ataque, brilhou a estrela de Deyverson, que fez o gol porque incomodou. Estava inteiro e tomou a bola de um displicente e possivelmente exausto Andreas Pereira, pois não é um jogador para cometer bisonha falha como foi. O gol foi um balde de água fria no sonho rubro-negro.