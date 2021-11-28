Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Decisivo, Raphael Veiga se torna um dos dez maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores
futebol

Decisivo, Raphael Veiga se torna um dos dez maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores

Meia abriu o placar na decisão contra o Flamengo...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 00:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 00:23
Quatro minutos e 59 segundos. Esse foi o tempo exato que o Palmeiras precisou para abrir o placar na decisão da Libertadores, contra o Flamengo, no Estádio Centenário. E o gol não poderia ter saído de outro pé que não fosse o do seu artilheiro na temporada: Raphael Veiga. Nome que agora aparece entre os dez maiores goleadores do clube na história da principal competição sul-americana.
Contratado em 2017, junto ao Coritiba, o meia disputou sua 4ª edição de Libertadores pelo Alviverde, sendo campeão pela segunda vez consecutiva. Com o tento deste sábado, que abriu o caminho para a vitória por 2 a 1 - Deyverson garantiu o título na prorrogação -, Raphael chegou a oito na Copa, sendo cinco na atual campanha, dois em 2020 e um em 2019. Números que mostram um protagonismo cada vez maior do camisa 23.
Veiga agora ocupa a 8ª posição no ranking dos jogadores do Palmeiras que mais vezes balançaram as redes na disputa continental, empatando com Edmundo, Gustavo Scarpa e César Maluco. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM LIBERTADORES
1º - Alex- 12 gols2º - Rony - 11 golsTupãzinho - 11 golsBorja - 11 golsWillian - 11 gols6º - Ademir da Guia - 9 golsLopes - 9 gols8º - Raphael Veiga - 8 golsEdmundo - 8 golsCésar Maluco - 8 golsGustavo Scarpa - 8 gols
Crédito: Veigaabriuocaminhoparaavitóriapor2a1(Foto:JuanMabromata/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados