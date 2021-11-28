Decisivo, Raphael Veiga se torna um dos dez maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores

Quatro minutos e 59 segundos. Esse foi o tempo exato que o Palmeiras precisou para abrir o placar na decisão da Libertadores, contra o Flamengo, no Estádio Centenário. E o gol não poderia ter saído de outro pé que não fosse o do seu artilheiro na temporada: Raphael Veiga. Nome que agora aparece entre os dez maiores goleadores do clube na história da principal competição sul-americana.

Contratado em 2017, junto ao Coritiba, o meia disputou sua 4ª edição de Libertadores pelo Alviverde, sendo campeão pela segunda vez consecutiva. Com o tento deste sábado, que abriu o caminho para a vitória por 2 a 1 - Deyverson garantiu o título na prorrogação -, Raphael chegou a oito na Copa, sendo cinco na atual campanha, dois em 2020 e um em 2019. Números que mostram um protagonismo cada vez maior do camisa 23.

Veiga agora ocupa a 8ª posição no ranking dos jogadores do Palmeiras que mais vezes balançaram as redes na disputa continental, empatando com Edmundo, Gustavo Scarpa e César Maluco. Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM LIBERTADORES

1º - Alex- 12 gols2º - Rony - 11 golsTupãzinho - 11 golsBorja - 11 golsWillian - 11 gols6º - Ademir da Guia - 9 golsLopes - 9 gols8º - Raphael Veiga - 8 golsEdmundo - 8 golsCésar Maluco - 8 golsGustavo Scarpa - 8 gols