Capixabas que torcem pelo Palmeiras comemoram título da Libertadores em Vitória

Tendo a paixão pelo Palmeiras em comum, pessoas de todas as idades e gêneros, famílias e grupos de amigos se encontraram na Av. Francisco Generoso da Fonseca, em Jardim da Penha, na Capital Capixaba. Para celebrar mais um título continental do clube paulista, teve muita música, sinalizador com fumaça verde, carros buzinando e vários gritos de "é campeão".