Capixabas que torcem pelo Palmeiras comemoram título da Libertadores em Vitória

Quando Néstor Pitana, árbitro da final da Libertadores 2021, apitou o final de jogo, muitos locais de Vitória permaneceram em silêncio, na noite deste sábado (27). A torcida flamenguista não tinha o que comemorar. Porém, numa rua em Jardim da Penha, o apito final foi o sinal verde para que capixabas palmeirenses pudessem comemorar o tricampeonato sul-americano do Verdão.
Tendo a paixão pelo Palmeiras em comum, pessoas de todas as idades e gêneros, famílias e grupos de amigos se encontraram na Av. Francisco Generoso da Fonseca, em Jardim da Penha, na Capital Capixaba. Para celebrar mais um título continental do clube paulista, teve muita música, sinalizador com fumaça verde, carros buzinando e vários gritos de "é campeão".
Os torcedores palmeirenses capixabas que estavam na comemoração diziam que a festa não acabaria cedo e que os "flamenguistas estavam achando que iriam ganhar facilmente".
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Com a conquista da Libertadores 2021 sobre o Flamengo por 2 a 1, o Palmeiras venceu pela terceira vez a competição e se juntou a São Paulo, Santos e Grêmio como os times brasileiros que mais venceram a Liberta.