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Capixabas que torcem pelo Palmeiras comemoram título da Libertadores em Vitória

Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 e fez a festa de um reduto palmeirense em Jardim Da Penha

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 21:32

Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

27 nov 2021 às 21:32
Palmeiras vence o Flamengo e é tricampeão da Libertadores
Palmeiras vence o Flamengo e é tricampeão da Libertadores Crédito: Fernando Madeira
Quando Néstor Pitana, árbitro da final da Libertadores 2021, apitou o final de jogo, muitos locais de Vitória permaneceram em silêncio, na noite deste sábado (27). A torcida flamenguista não tinha o que comemorar. Porém, numa rua em Jardim da Penha, o apito final foi o sinal verde para que capixabas palmeirenses pudessem comemorar o tricampeonato sul-americano do Verdão.
Tendo a paixão pelo Palmeiras em comum, pessoas de todas as idades e gêneros, famílias e grupos de amigos se encontraram na Av. Francisco Generoso da Fonseca, em Jardim da Penha, na Capital Capixaba. Para celebrar mais um título continental do clube paulista, teve muita música, sinalizador com fumaça verde, carros buzinando e vários gritos de "é campeão".
Os torcedores palmeirenses capixabas que estavam na comemoração diziam que a festa não acabaria cedo e que os "flamenguistas estavam achando que iriam ganhar facilmente". 
VEJA AS IMAGENS DA FESTA
Com a conquista da Libertadores 2021 sobre o Flamengo por 2 a 1, o Palmeiras venceu pela terceira vez a competição e se juntou a São Paulo, Santos e Grêmio como os times brasileiros que mais venceram a Liberta.

Palmeiras vence o Flamengo e é tricampeão da Libertadores

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