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Negociação

Kleber Andrade é opção, mas local de Londrina e Vasco está sob análise da CBF

Após receber proposta para mandar o jogo no Klebão, Londrina formalizou o pedido na CBF, que avalia a situação com cautela já que foi alvo de protestos de vários clubes quando o Guarani levou seu jogo contra o Cruz-Maltino para Manaus

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 16:04

Públicado em 

23 mai 2022 às 16:04
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Estádio Kleber Andrade vai receber mais um torneio internacional
Estádio Kleber Andrade pode receber mais um jogo nacional no mês de junho Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Após receber o jogo entre Brasiliense e Atlético-MG neste domingo (22) e já ter confirmado torneio internacional com a participação da seleção brasileira sub-20 entre os dias 08 e 12 de junho, o Kleber Andrade está bem perto de ser confirmado como o palco da partida entre Londrina e Vasco, jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mandante do jogo, que ainda está previsto para acontecer no Estádio do Café, na sexta-feira (17), às 21h, o Londrina recebeu de um empresário a proposta para mudar o local da partida. Informação confirmada pela própria assessoria de imprensa do clube. Porém, após receber a proposta, o time paranaense, antes de seguir com a negociação, encaminhou o pedido de transferência do local da partida para a CBF, informação confirmada pelo ge.
A CBF agora analisa o pedido com cautela já que foi alvo de muitas críticas e protestos de clubes grandes da Série B quando o Guarani levou seu jogo contra o Vasco para a Arena Amazônia, em Manaus. A entidade vai consultar o clube cruz-maltino, que obviamente não deve se opor e depois dar seu parecer.

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Enquanto isso, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) já foi consultada sobre a disponibilidade do estádio capixaba. Mas também não confirmou que a partida está marcada, apenas informou que existe a negociação.
O Londrina acredita que deve ter um posicionamento definitivo da CBF até a próxima quinta-feira (26) para saber se poderá prosseguir com a negociação para enfim definir se a partida realmente vai acontecer no Kleber Andrade.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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