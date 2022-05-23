Kleber Andrade é opção, mas local de Londrina e Vasco está sob análise da CBF

Estádio Kleber Andrade pode receber mais um jogo nacional no mês de junho Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Mandante do jogo, que ainda está previsto para acontecer no Estádio do Café, na sexta-feira (17), às 21h, o Londrina recebeu de um empresário a proposta para mudar o local da partida. Informação confirmada pela própria assessoria de imprensa do clube. Porém, após receber a proposta, o time paranaense, antes de seguir com a negociação, encaminhou o pedido de transferência do local da partida para a CBF, informação confirmada pelo ge

A CBF agora analisa o pedido com cautela já que foi alvo de muitas críticas e protestos de clubes grandes da Série B quando o Guarani levou seu jogo contra o Vasco para a Arena Amazônia, em Manaus. A entidade vai consultar o clube cruz-maltino, que obviamente não deve se opor e depois dar seu parecer.

Enquanto isso, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) já foi consultada sobre a disponibilidade do estádio capixaba. Mas também não confirmou que a partida está marcada, apenas informou que existe a negociação.