Flamengo chega ao Marrocos sob desconfiança para a disputa do Mundial

Arrascaeta é uma das esperanças do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A empolgação com o desempenho do final da última temporada que levou parte do próprio elenco do Flamengo a cantar “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar” não é mais a mesma. A equipe, que chegou ao Marrocos na manhã desta sexta-feira (03), não vive seu melhor momento e sabe que “buscar o mundo de novo” será uma missão bem complicada.

O Rubro-Negro estreia na competição na próxima terça-feira (07), às 16h, quando enfrentará o vencedor de Al Hilal e Wydad Casablanca, equipes que esperam surpreender o Flamengo na fase do torneio em que o atual campeão da Libertadores entra com a obrigação da vitória e a pressão de evitar um vexame.

Entretanto, o Flamengo 2023 ainda não empolgou. Mesmo no início do trabalho, o técnico Vitor Pereira não contará com a paciência de todos no clube, já que logo de cara tem o Mundial como um grande desafio e até agora não conseguiu fazer o time render o esperado.

O Rubro-Negro lidera o Campeonato Carioca, porém em mais de uma oportunidade em que entrou com o time principal não jogou bem, como nos duelos contra Madureira e Boavista. E no principal jogo do nesse início de ano foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 3 na final da Supercopa do Brasil. Sinais que ligaram o alerta para uma dificuldade maior que o esperado na competição que acontece no Marrocos.

As atuações questionáveis de Varela fazem da lateral direita do Flamengo uma dúvida para o treinador. Matheuzinho corre por fora pela vaga, mas nenhum dos dois mostra segurança neste início de ano. Thiago Maia e Gérson não encontraram o entrosamento ideal, e na frente os jogadores ainda não encaixaram o posicionamento. Com Gabigol atuando como um meia, e Arrascaeta muito mais pelo lado do campo do que construindo pelo centro do campo, a movimentação não está sendo das melhores.