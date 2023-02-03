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Real Madrid pode esperar?

Flamengo chega ao Marrocos sob desconfiança para a disputa do Mundial

O técnico Vitor Pereira ainda não conseguiu retirar todo o potencial do elenco, e sabe que terá dificuldade já na semifinal da competição

Públicado em 

03 fev 2023 às 12:04
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Arrascaeta é uma das esperanças do Flamengo
Arrascaeta é uma das esperanças do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A empolgação com o desempenho do final da última temporada que levou parte do próprio elenco do Flamengo a cantar “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar” não é mais a mesma. A equipe, que chegou ao Marrocos na manhã desta sexta-feira (03), não vive seu melhor momento e sabe que “buscar o mundo de novo” será uma missão bem complicada.
O Rubro-Negro estreia na competição na próxima terça-feira (07), às 16h, quando enfrentará o vencedor de Al Hilal e Wydad Casablanca, equipes que esperam surpreender o Flamengo na fase do torneio em que o atual campeão da Libertadores entra com a obrigação da vitória e a pressão de evitar um vexame.
Entretanto, o Flamengo 2023 ainda não empolgou. Mesmo no início do trabalho, o técnico Vitor Pereira não contará com a paciência de todos no clube, já que logo de cara tem o Mundial como um grande desafio e até agora não conseguiu fazer o time render o esperado.
O Rubro-Negro lidera o Campeonato Carioca, porém em mais de uma oportunidade em que entrou com o time principal não jogou bem, como nos duelos contra Madureira e Boavista. E no principal jogo do nesse início de ano foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 3 na final da Supercopa do Brasil. Sinais que ligaram o alerta para uma dificuldade maior que o esperado na competição que acontece no Marrocos. 
As atuações questionáveis de Varela fazem da lateral direita do Flamengo uma dúvida para o treinador. Matheuzinho corre por fora pela vaga, mas nenhum dos dois mostra segurança neste início de ano. Thiago Maia e Gérson não encontraram o entrosamento ideal, e na frente os jogadores ainda não encaixaram o posicionamento. Com Gabigol atuando como um meia, e Arrascaeta muito mais pelo lado do campo do que construindo pelo centro do campo, a movimentação não está sendo das melhores. 
Problemas que o treinador português precisa resolver rápido para ter sua equipe em seu melhor nível de competição. O título do Mundial não é impossível, mas está distante. Por outro lado, uma possível eliminação na semifinal não está tão longe assim.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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