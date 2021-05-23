Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Constatação

Flamengo campeão carioca é mais do mesmo. Não há rivais no Rio de Janeiro

Ainda que tenha perdido para Vasco e Fluminense na fase inicial do Estadual, Rubro-Negro sempre mostra superioridade nos momentos decisivos

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 mai 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Flamengo campeão
Flamengo fatura mais um troféu para sua galeria Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Quando o elenco do Flamengo entrou no gramado do Maracanã para disputar o jogo de volta da final do Campeonato Carioca, na noite deste sábado (22), viu a palavra “Hegemonia” se destacar no mosaico preparado por sua torcida na arquibancada. E é justamente esse o termo que melhor define o momento do time rubro-negro no Rio de Janeiro.
Ao vencer o Fluminense por 3 a 1, o Flamengo conquistou sua 37ª taça do Estadual, a terceira consecutiva, fato que acontece pela sexta vez na história do clube. Ainda que na fase inicial da competição local, o time comandado por Rogerio Ceni tenha sido derrotado por Vasco e pelo Tricolor, nos momentos decisivos, o elenco rubro-negro sempre consegue mostrar superioridade e se impor.

Veja Também

Talento individual e DNA de campeão levaram o Flamengo ao título da Supercopa

Flamengo terá mais uma temporada sem rivais no Rio de Janeiro

O domínio que se revela em campo nada mais é que a principal consequência do trabalho de uma diretoria que conseguiu reinventar um clube. Uma gestão que corrigiu erros passados e preparou o time para ser candidato a todos os títulos que disputa. Fato que deveria se tornar uma referência para Fluminense, que mesmo aos trancos e barrancos consegue obter mínimo destaque, e principalmente para Vasco e Botafogo, que vivem financeiramente na corda bamba.
Se em nível nacional, o Flamengo disputa com Palmeira, Atlético-MG e Internacional o posto de melhor time no Brasil, na esfera local não há dúvidas: quilômetros de distância separam o Rubro-Negro dos demais.

TRANQUILIDADE PARA ABRIR VANTAGEM no 1º TEMPO E LIQUIDAR O DUELO NO FIM

Quando a bola rolou os dois times mostraram muita disposição, porém pouco a pouco o Flamengo impôs seu ritmo de jogo. O Rubro-Negro teve 76% de posse de bola na primeira etapa e finalizou sete vezes, enquanto o Fluminense sequer conseguiu chutar para o gol. Mas essa superioridade só se transformou em gol na reta final. Gabigol marcou de pênalti aos 43 e, em forte chute cruzado que o goleiro Marcos Felipe aceitou, aos 46 minutos do primeiro tempo.
Com uma postura mais agressiva na segunda etapa, o Fluminense conseguiu descontar em cobrança de pênalti de Fred logo aos três minutos. A partir daí, os comandados de Roger Machado apostaram na linha alta de marcação para pressionar o Flamengo. Deu certo por algum tempo e o Tricolor até conseguiu criar chances, mas faltou competência para empatar o jogo.
Quando começou a faltar perna para o Fluminense manter a postura ofensiva que decidiu adotar, o Rubro-Negro foi fatal para liquidar o jogo. Em jogada rápida, Pedro chutou forte para a defesa de Marcos Felipe, que em dia terrível, soltou a bola nos pés de João Gomes que teve o trabalho apenas de empurrar a bola para as redes.Vitória merecida e incontestável.

Veja Também

Flamengo vence o Fluminense e conquista o Campeonato Carioca 2021

Pôster: Flamengo é tricampeão do Campeonato Carioca 2021

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados