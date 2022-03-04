Festa capixaba, gigantes eliminados e caçulas em destaque na Copa do Brasil

Competição mais democrática do futebol brasileiro, Copa do Brasil sempre está aberta ao improvável Crédito: Thiago Felix/Nova Venécia FC - CBF/Divulgação - Reprodução/TV Globo

Copa do Brasil é tradicionalmente apelidada como a competição mais democrática do Não é à toa que aé tradicionalmente apelidada como a competição mais democrática do futebol brasileiro . Afinal é a única que coloca frente a frente clubes que dificilmente se encontrariam em outros campeonatos. E a graça do torneio é justamente perceber o futebol em sua essência: um jogo onde o improvável pode dar as caras e times modestos eliminarem gigantes do futebol brasileiro.

Na primeira fase da Copa do Brasil, que se encerrou nesta quinta-feira (04), foram realizados 40 jogos, e em 15 os mandantes saíram de campo com a classificação. Vale destacar aqui que conforme o regulamento, os times da casa só avançam em caso de vitória, já que o empate garante a classificação do visitante.

Dentre essas “zebras”, algumas histórias se destacam mais, como as eliminações de Grêmio e Internacional, que perderam para Mirassol-SP e Globo-RN, respectivamente. O Colorado foi batido por 2 a 0. Resultado que fez o presidente Alessandro Barcellos se pronunciar e pedir desculpas para a torcida pelo que tratou como “vexame”. Mal começa a temporada e a cabeça do técnico Alexander Medina já está a prêmio.

O Imortal, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano, tem um início de temporada para esquecer. Derrotado por 3 a 2, de virada, pelo Mirassol-SP, só terá neste restante de ano o Estadual e a Série B. A pressão fica insustentável e o clube perde uma boa chance de arrecadar com as premiações da Copa do Brasil.

O resultado mostra que o futebol capixaba aprendeu a disputar os jogos iniciais da Copa do Brasil. De 2019 para cá podemos ver essa evolução. O Serra se classificou em 2019, o Vitória em 2020, o Rio Branco em 2021, e agora pela primeira vez na história o futebol local avança com duas equipes. Que esse movimento siga em progressão.

CAÇULAS CHEGAM COM TUDO

A classificação do Nova Venécia também chama a atenção por outro detalhe. A equipe capixaba estreou no futebol profissional em julho de 2021. Com menos de um ano de atividade já conseguiu um resultado expressivo para a sua história. Feito semelhante ao do Tumtum-MA, clube que com apenas 8 meses de existência despachou o Volta Redonda e também avançou na competição.

No Leão, coube a Carlos Vitor cobrar o pênalti que garantiu a vitória e a classificação. Aos 29 anos, o meia que é velho conhecido do torcedor capixaba com passagens por Desportiva, Rio Branco e Vitória, decidiu quando foi preciso e escreveu seu nome na história do clube.