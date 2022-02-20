Galo levou a melhor sobre o Flamengo porque fez o simples e não inventou

Decisivo, Hulk comemora mais um título com a camisa do Atlético-MG Crédito: Nayra Halm/Agência O Globo

Duas das principais equipes do futebol brasileiro, mas ainda em transição por conta da mudança de treinadores após o fim da última temporada, foi campeão quem não viu problema em fazer o feijão com arroz e ser fiel ao trabalho que já vinha sendo feito. O Atlético-MG jogou ao seu estilo e na disputa de pênaltis foi mais eficiente nas suas doze cobranças.

Em uma partida que já previa equilíbrio pela qualidade dos elencos, a margem de erro era muito baixa. Os números do primeiro tempo ficaram equilibrados tanto em posse de bola quanto em finalizações. Mas o Flamengo foi mais perigoso ao perder duas boas chances com Gabigol e uma com Fabrício Bruno. O Galo, menos incisivo, foi cirúrgico para abrir o placar com Nacho, após falha do goleiro Hugo Souza.

No segundo tempo, o Flamengo entrou motivado para virar a partida e foi fulminante. Gols de Gabigol e Bruno Henrique, mas parece ter perdido a empolgação após tomar à frente do placar. O técnico português Paulo Sousa substituiu Arrascaeta e Buno Henrique, dois dos grandes nomes do elenco, e viu seu time definhar. O Atlético cresceu novamente na partida e empatou com Hulk.

Em todo o decorrer do jogo foi perceptível um Atlético muito próximo do que jogava na temporada passada. Investidas de Keno e Hulk, Nacho armando o jogo e chegando para finalizar e a dupla de volantes entrosada com Jair e Allan. O técnico Antonio Mohamed não “inventou moda”. Fez a substituição óbvia que era a entra de Vargas, voltando de lesão, e manteve seu time equilibrado.

Enquanto isso, do outro lado, Paulo Sousa fez o Flamengo se perder no jogo. Vitinho e Diego não mantiveram o nível dos titulares. Marinho e Pedro sequer entraram na partida.Decisões questionáveis de um treinador que prometeu muitas mudanças e novidades. Até o momento, quando exigido neste início de temporada, o Rubro-Negro foi derrotado.

DISPUTA DE PÊNALTI

Com o empate nos 90 minutos, a decisão ficou para a disputa de pênaltis, onde os melhores batedores das duas equipes foram perfeitos: 5 a 5 nas cobranças iniciais. Mas nas cobranças alternadas não faltou emoção. Quatro pênaltis perdidos para cada lado.

Algo pouco visto no futebol, a disputa de pênaltis retornou aos cobradores iniciais, e foi aí que mais uma vez o Flamengo mostrou uma estratégia equivocada. Logo de primeira, o Galo apostou em Hulk, seu melhor cobrador, que converteu a cobrança. E quando todos esperavam Gabigol pelo lado Rubro-Negro, Vitinho veio para a bola, desperdiçou o penal e garantiu o título para o Atlético-MG.