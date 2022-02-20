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Atlético-MG vence o Flamengo e é campeão da Supercopa do Brasil

Em partida emocionante que terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar, o Galo venceu o Rubro-Negro nas disputa de pênaltis após 12 cobranças de cada time

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2022 às 18:33
Hulk fez o gol que assegurou o empate para o Galo e levou a decisão para os pênaltis
Hulk fez o gol que assegurou o empate para o Galo e levou a decisão para os pênaltis Crédito: Pedro Souza/Atletico
O Atlético-MG é campeão da Supercopa do Brasil 2022. Em uma partida emocionante que terminou em 2 a 2 no tempo regulamentar, o Galo foi melhor na disputa de pênaltis e derrotou o Rubro-Negro por 8 a 7. Domingo (20) de festa para a torcida atleticana na Arena Pantanal e em todo o Brasil.
O Rubro-Negro volta a campo agora na próxima quarta-feira (23) para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, em clássico válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Já o Galo encara o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro, no próximo sábado (26), no Manduzão, em partida da 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

O JOGO

No jogo disputado por dois dos principais times do futebol brasileiro, a emoção chegou cedo, desde os primeiros lances da partida. Antes dos 20 minutos, o Flamengo criou duas boas chances de gol: uma com Gabigol e outra com Fabrício Bruno. Mas os dois não conseguiram balançar as redes. Mesmo com os números de posse de bola e finalizações equilibrado, o Rubro-Negro se mostrava melhor na partida. 
Entretanto, a superioridade do Flamengo não foi traduzida em gol. Gabigol ainda perdeu uma nova chance ao receber passe de João Gomes e finalizar para fora. E foi quando o Galo parecia mais acuado, conseguiu ser letal na chance que teve. Aos 41 minutos, Guilherme Arana chutou forte de fora da área, Hugo Souza bateu roupa e Nacho aproveitou o rebote para estufar as redes: 1 a 0 Galo. 
No segundo tempo, o Flamengo voltou disposto a virar o jogo, e conseguiu. Aos 10 minutos, Arrascaeta fez linda jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Bruno Henrique testar para a defesa de Everson. No rebote, Gabigol tocou para as redes. Aos 18 minutos foi a vez de Bruno Henrique ser decisivo. O atacante aproveitou belo passe de Lázaro, que acabara de substituir Éverton Ribeiro, e chutou com categoria para fazer 2 a 1 Flamengo. 
Em desvantagem, o Galo voltou a ter uma postura ofensiva. Pressionando o Rubro-Negro, o empate foi questão de tempo. Ademir cruzou do lado direito, Vargas escorou de cabeça para trás e Hulk fuzilou a rede de Hugo Souza para empatar a partida: 2 a 2. Após o empate, os treinadores se preocuparam em substituir os jogadores mais cansados e os times ficaram mesmo no empate, que levou a decisão para os pênaltis. 

DISPUTA DE PÊNALTIS

As duas equipes começaram muito bem nos pênaltis. Hulk e Nacho converteram os dois primeiros para o Galo, enquanto Lázaro e Vitinho fizeram os dos primeiros gols do Flamengo na disputa. Com paradinha e muita confiança, Ademir acertou o terceiro pênalti para o time mineiro. Na sequência, Diego com uma bola de segurança empatou o jogo para o Fla. Guilherme Arana bateu o quarto pênalti do Galo e também converteu. David Luís bateu forte no alto e mais uma vez deixou tudo igual.  
No quinto pênalti do Galo foi a vez de Vargas bater firme para colocar seu time em vantagem mais uma vez. Com imensa tranquilidade Gabigol deslocou Everson para colocar a bola na rede e levar a disputa para as alternadas. E justamente no momento mais decisivo apareceram os erros. Guga e Willian Arão erraram suas cobranças. Na sétima cobrança, Jair fez para o Atlético. Na sequência João Gomes empatou para o Flamengo. 
Nova rodada de erros nas oitavas cobranças. O goleiro Éverson isolou sua cobrança, mas na sequência defendeu o pênalti de Matheuzinho. Na sequência, Nathan Silva bateu e colocou o Galo novamente em vantagem. Léo Pereira empatou para o Flamengo. No décimo pênalti, Mariano perdeu. Mas Fabrício Bruno chutou perdeu também. Na sequência, Godin perdeu par o Galo e o goleiro Hugo desperdiçou mais uma chance para o Flamengo. 
Em algo raro no futebol, a cobrança de pênaltis voltou a repetir cobradores. Hulk converteu para o Galo e Vitinho perdeu para o Flamengo. No fim 8 a 7 e Atlético-MG campeão.

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