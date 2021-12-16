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Forte e Vingador

Título da Copa do Brasil carimba o ano fantástico do Atlético-MG

A conquista desta quarta-feira (15) se soma aos títulos do Campeonato Mineiro e do Brasileirão. Com isso, o Galo garante a tríplice coroa na temporada 2021

Públicado em 

15 dez 2021 às 23:58
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Atlético-MG comemora o bicampeonato da Copa do Brasil
Atlético-MG comemora o bicampeonato da Copa do Brasil Crédito: Ernani Ogata/Agência O Globo
O Atlético-MG corou em grande estilo a temporada 2021. Na noite desta quarta-feira (15), o time mineiro venceu o Athletico-PR na Arena da baixada por 2 a 1, e assegurou o bicampeonato da Copa do Brasil. Com a conquista, o Galo alcança a tríplice coroa do futebol nacional ao faturar o Campeonato Mineiro, o Brasileirão, e agora a Copa do Brasil.
O feito inédito na história do clube, e que raramente acontece no futebol brasileiro, comprova a força do elenco do Atlético-MG e premia o trabalho realizado pelo técnico Cuca. Assim como foi campeão brasileiro com autoridade, o Galo impôs o mesmo estilo de jogo para chegar ao título da Copa do Brasil: atropelou os adversários.
Na trajetória para a conquista o Atlético-MG deixou Remo, Bahia, Fluminense, Fortaleza e Athletico-PR pelo caminho. Foram 22 gols marcados e 6 gols sofridos em 10 jogos, sendo apenas uma derrota. Craque do Brasileirão, Hulk foi decisivo também na Copa do Brasil. O atacante  deixou sua marca na decisão e foi o artilheiro da competição com 8 gols. Conquista incontestável do Galo.

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Dois resultados são marcantes na trajetória do Atlético-MG até o título da Copa do Brasil. A vitória de 4 a 0 sobre o Fortaleza no primeiro jogo das semifinais, e o triunfo pelo mesmo placar, mas desta vez sobre o Athletico-PR no jogo de ida da final. Resultados incomuns em fases decisivas de competições e que mostram a força desse time. O Furacão foi campeão da Sul-Americana, e o Leão do Pici é uma das principais equipes do futebol brasileiro na temporada, e ainda assim não resistiram à força do Galo.
O segundo jogo da final, nesta quarta-feira (15), tratou-se apenas de mero compromisso formal. A final já estava decidida, mas ainda assim, o Galo mostrou superioridade mais uma vez: venceu e convenceu mesmo longe de seus domínios.
Nenhum time jogou mais bola que o Atlético-MG em 2021. Nem mesmo o Palmeiras, campeão da Libertadores, que por ironia dos deuses do futebol, eliminou o Galo na competição continental. Hulk, Keno, Diego Costa, Guilherme Arana e cia amassaram os rivais.

2022 PODE SER AINDA MELHOR

Com um elenco recheado de bons jogadores e o dinheiro das premiações, o Galo tem a missão de ser ainda melhor em 2022. Cuca tem a chance de reforçar pontualmente o plantel de sua equipe e mirar novas conquistas na próxima temporada. E ao passo que caminha o futebol brasileiro, o Atlético-MG iniciará o ano favorito a todas as competições que for disputar.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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