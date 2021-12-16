Título da Copa do Brasil carimba o ano fantástico do Atlético-MG

Atlético-MG comemora o bicampeonato da Copa do Brasil Crédito: Ernani Ogata/Agência O Globo

O feito inédito na história do clube, e que raramente acontece no futebol brasileiro, comprova a força do elenco do Atlético-MG e premia o trabalho realizado pelo técnico Cuca. Assim como foi campeão brasileiro com autoridade, o Galo impôs o mesmo estilo de jogo para chegar ao título da Copa do Brasil: atropelou os adversários.

Na trajetória para a conquista o Atlético-MG deixou Remo, Bahia, Fluminense, Fortaleza e Athletico-PR pelo caminho. Foram 22 gols marcados e 6 gols sofridos em 10 jogos, sendo apenas uma derrota. Craque do Brasileirão, Hulk foi decisivo também na Copa do Brasil. O atacante deixou sua marca na decisão e foi o artilheiro da competição com 8 gols. Conquista incontestável do Galo.

Dois resultados são marcantes na trajetória do Atlético-MG até o título da Copa do Brasil. A vitória de 4 a 0 sobre o Fortaleza no primeiro jogo das semifinais, e o triunfo pelo mesmo placar, mas desta vez sobre o Athletico-PR no jogo de ida da final. Resultados incomuns em fases decisivas de competições e que mostram a força desse time. O Furacão foi campeão da Sul-Americana, e o Leão do Pici é uma das principais equipes do futebol brasileiro na temporada, e ainda assim não resistiram à força do Galo.

O segundo jogo da final, nesta quarta-feira (15), tratou-se apenas de mero compromisso formal. A final já estava decidida, mas ainda assim, o Galo mostrou superioridade mais uma vez: venceu e convenceu mesmo longe de seus domínios.

Nenhum time jogou mais bola que o Atlético-MG em 2021. Nem mesmo o Palmeiras, campeão da Libertadores, que por ironia dos deuses do futebol, eliminou o Galo na competição continental. Hulk, Keno, Diego Costa, Guilherme Arana e cia amassaram os rivais.

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