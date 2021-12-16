Atlético-MG vence o Athletico-PR e é bicampeão da Copa do Brasil

O Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil. Após golear o Athletico-PR por 4 a 0 no último domingo (12), no jogo de ida da grande final, o Galo voltou a vencer o Furacão. Desta vez por 2 a 1, em plena Arena da Baixada na noite desta quarta-feira (15): 6 a 1 no agregado e mais um título nacional na conta. Keno e Hulk marcaram os gols da vitória do time mineiro. Jaderson descontou para os curitibanos.
Com a conquista, o Atlético-MG garante a tríplice coroa do futebol nacional ao conquistar o Estadual, o Campeonato Brasileirão e agora a Copa do Brasil. É a temporada perfeita para o Galo, que venceu quase tudo que disputou no ano. Foi eliminado apenas na Libertadores.
O JOGO
Em um primeiro tempo que começou com o Furacão tentando impôr seu ritmo de jogo, quem abriu o placar foi o Galo. No contra-ataque, aos 24 minutos, Vargas acionou Zaracho na direita da área, o camisa 15 tocou para o meio e Keno chutou por baixo de Santos para abrir o placar na Arena da Baixada. O Furacão tentou buscar o empate, mas não conseguiu.
No segundo tempo, o Atlético-MG segurou a pressão do rival e ampliou o placar. Aos 30 minutos, Savarino deu ótimo passe para Hulk no ataque, o camisa 7 ficou cara a cara com Santos, bateu de cobertura e marcou o segundo para sacramentar a vitória. Ainda deu tempo do Furacão descontar com Jaderson. Mas foi só. Atlético-MG bicampeão da Copa do Brasil.