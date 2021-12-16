Baixe o pôster: Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil

O Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil. Após vencer o Athletico-PR por 4 a 0 no jogo de ida da grande final, no último domingo (12), no Mineirão, o Galo voltou a vencer o rival. Na noite desta quarta-feira (15), em plena Arena da Baixada, os mineiros venceram por 2 a 1 e selaram a conquista. Faça a festa torcedor do Galo e não perca a chance de tirar onda com os rivais. Baixe o pôster salvando a imagem principal dessa matéria ou baixando a versão em PDF. Agora é só comemorar.