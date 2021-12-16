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Festa do Galo

Baixe o pôster: Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil

Galo venceu o Athletico-PR na Arena da Baixada e faturou mais um título nacional. Time mineiro chegou a sua terceira conquista na temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2021 às 23:39

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 23:39

Pôster: Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil
Pôster: Galo é bicampeão da Copa do Brasil Crédito: A Gazeta
O Atlético-MG é bicampeão da Copa do Brasil. Após vencer o Athletico-PR por 4 a 0 no jogo de ida da grande final, no último domingo (12), no Mineirão, o Galo voltou a vencer o rival.  Na noite desta quarta-feira (15), em plena Arena da Baixada, os mineiros venceram por 2 a 1 e selaram a conquista. Faça a festa torcedor do Galo e não perca a chance de tirar onda com os rivais. Baixe o pôster salvando a imagem principal dessa matéria ou baixando a versão em PDF. Agora é só comemorar.

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Pôster: Atlético-MG bicampeão da Copa do Brasil

Festa da torcida do Galo
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