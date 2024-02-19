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Emocional Abalado

Derrota do Botafogo para o Vasco despertou trauma do ano passado

Após o clássico, o técnico alvinegro Tiago Nunes se mostrou preocupado com o psicológico de sua equipe, que é preocupante às vésperas da estreia do clube na Libertadores

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 12:21

Públicado em 

19 fev 2024 às 12:21
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Tiago Nunes está preocupado com o emocional de sua equipe
Tiago Nunes está preocupado com o emocional de sua equipe Crédito: Arthur Barreto/Botafogo
O Botafogo foi derrotado pelo Vasco por 4 a 2, na tarde deste domingo (18), no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 9ª rodada da Taça Guanabara. E não foi uma derrota qualquer. Foi em um clássico, de virada e jogando em casa. A vitória do Vasco despertou no Glorioso o trauma do ano passado, quando a equipe protagonizou a maior pipocada da história do Brasileirão.  
Em campo, um excelente primeiro tempo e um apagão na segunda etapa levaram o Botafogo a sofrer a derrota de virada. Fora do campo, uma coletiva muito preocupante do treinador Tiago Nunes, com duas declarações que revelam abalo emocional no elenco neste início de temporada, ainda por conta da queda de rendimento na reta final do Brasileirão do ano passado. 
Tiago Nunes reforçou que sua equipe ainda sofre com dificuldade emocional. "A gente tem uma memória emocional do ano passado. Quando sofre revés como esse, volta tudo à tona. Por mais que a gente tenha mudanças no elenco, o time titular é remanescente do ano passado", afirmou o treinador. 
Mas como assim? Ganhar ou perder faz parte do esporte. Como uma equipe profissional, que tem um departamento de psicologia, não consegue se recuperar de um resultado negativo e isso fere sua competitividade. Em algum ponto, o trabalho no Botafogo não está sendo feito da maneira correta. 
Na sequência da coletiva, Tiago Nunes chegou a falar que alguns jogadores têm pedido para não entrarem em campo. "Porque muitos jogadores estão pedindo para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional". Ou seja, deixou claro que tem atleta no elenco que está fugindo da responsabilidade de estar em campo. 
Na manhã desta segunda-feira (19), após perceber que se colocou de forma equivocada na entrevista coletiva, Tiago Nunes publicou um vídeo em suas redes sociais para falar que não quis dizer o que todos entenderam. Ele sabe que não se explicou bem, e sabe que o momento para crise é péssimo, porém é uma crise que o próprio treinador criou para si e seu elenco, às vésperas da estreia do clube na Libertadores.
O Botafogo já está em uma semana decisiva para a sua temporada. Entretanto, não joga seu melhor futebol e é comandado por um técnico limitado, e que ainda instala crise no próprio ambiente. Se não se recuperar rápido deste último revés, as próximas notícias podem ser ainda piores para o clube.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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