Clássico entre Vasco x Botafogo deve ser disputado no Kleber Andrade

Atenção, vascaínos e botafoguenses capixabas. O clássico entre Vasco e Botafogo, previsto para o dia 5 de novembro, pode acontecer no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Mesmo após a liberação de São Januário para receber partidas do Gigante da Colina, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, manteve uma restrição para a realização de clássicos no estádio.
Por conta da impossibilidade de jogar no seu estádio, o clube estuda o melhor local para mandar a partida. Como no fim de semana do clássico, Fluminense e Boca Juniors disputam a final da Libertadores no Maracanã, e levar o jogo para o Nilton Santos seria permitir que o Botafogo atuasse em seus domínios, o Kleber Andrade surge como uma opção viável para o Gigante da Colina.
A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou que o estádio já foi sondado para a data do clássico.
“A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi consultada sobre a disponibilidade do Estádio Kleber Andrade na data do dia 05/11 para a realização do jogo entre Vasco e Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, não houve nenhuma solicitação de reserva para o aluguel do estádio”, informou por meio de nota.