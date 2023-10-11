Clássico entre Vasco x Botafogo deve ser disputado no Kleber Andrade

Vasco já jogou no Kleber Andrade em 2023, na derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca Crédito: Carlos Alberto Silva

Atenção, vascaínos e botafoguenses capixabas. O clássico entre Vasco e Botafogo, previsto para o dia 5 de novembro, pode acontecer no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Mesmo após a liberação de São Januário para receber partidas do Gigante da Colina, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, manteve uma restrição para a realização de clássicos no estádio.

Por conta da impossibilidade de jogar no seu estádio, o clube estuda o melhor local para mandar a partida. Como no fim de semana do clássico, Fluminense e Boca Juniors disputam a final da Libertadores no Maracanã, e levar o jogo para o Nilton Santos seria permitir que o Botafogo atuasse em seus domínios, o Kleber Andrade surge como uma opção viável para o Gigante da Colina.

A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou que o estádio já foi sondado para a data do clássico.