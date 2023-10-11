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Clássico entre Vasco x Botafogo deve ser disputado no Kleber Andrade

Sem poder mandar clássicos em São Januário e com outro jogo previsto para o Maracanã, Klebão surge como opção para o Gigante da Colina. Sesport confirmou que estádio já foi sondado

Públicado em 

11 out 2023 às 16:23
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco e Volta Redonda
Vasco já jogou no Kleber Andrade em 2023, na derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção, vascaínos e botafoguenses capixabas. O clássico entre Vasco e Botafogo, previsto para o dia 5 de novembro, pode acontecer no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Mesmo após a liberação de São Januário para receber partidas do Gigante da Colina, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, manteve uma restrição para a realização de clássicos no estádio.
Por conta da impossibilidade de jogar no seu estádio, o clube estuda o melhor local para mandar a partida. Como no fim de semana do clássico, Fluminense e Boca Juniors disputam a final da Libertadores no Maracanã, e levar o jogo para o Nilton Santos seria permitir que o Botafogo atuasse em seus domínios, o Kleber Andrade surge como uma opção viável para o Gigante da Colina.
A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou que o estádio já foi sondado para a data do clássico.
“A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi consultada sobre a disponibilidade do Estádio Kleber Andrade na data do dia 05/11 para a realização do jogo entre Vasco e Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, não houve nenhuma solicitação de reserva para o aluguel do estádio”, informou por meio de nota.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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