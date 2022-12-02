População portuguesa diminui, mas número de estrangeiros cresce

Em relação à população em geral, foram apurados mais de 10,3 milhões de habitantes. A população portuguesa divide-se entre 5,4 milhões de mulheres e 4,9 milhões de homens, perdendo 217.376 pessoas nos últimos 10 anos, o que resulta num saldo negativo de 250.066 pessoas.

Outro ponto a ser destacado é que metade da população está concentrada em apenas 31 municípios portugueses, e 20% está concentrada em apenas sete municípios: Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Loures e Braga, demonstrando uma forte concentração populacional no litoral centro/norte do país. As duas maiores cidades registraram perdas populacionais: Lisboa com menos 1,3% e Porto com 2,4%.