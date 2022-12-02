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Censo em Portugal

População portuguesa diminui, mas número de estrangeiros cresce

Dados revelam um aumento de 37% de pessoas de outras nacionalidades residentes no país, o que representa 5,2 % do total da população

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 02:00

Públicado em 

02 dez 2022 às 02:00
Fernando Manhães

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Fernando Manhães

Agora é oficial: Portugal perdeu 2,1 % da sua população na última década, segundo os Censos 2021, divulgados nesta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, que mostrou os dados entre 2011 e 2021. Esses números invertem uma tendência de crescimento registrado nas últimas décadas. Segundo o Instituto, é a “segunda quebra populacional registrada desde 1984, ano que se realizou o primeiro recenseamento no país”.
As informações confirmam os dados preliminares que retratam um Portugal ainda mais envelhecido, com mais estrangeiros e mais escolarizados, com o crescimento de pessoas no nível médio e superior. Mais de 19,8% possuem curso superior, e o número de pessoas com curso médio passou para 24,7%.
Em relação à população em geral, foram apurados mais de 10,3 milhões de habitantes. A população portuguesa divide-se entre 5,4 milhões de mulheres e 4,9 milhões de homens, perdendo 217.376 pessoas nos últimos 10 anos, o que resulta num saldo negativo de 250.066 pessoas.

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Entretanto, a população estrangeira cresceu. Os dados revelam um aumento de 37% de pessoas de outras nacionalidades residentes no país, o que representa 5,2 % do total da população. Residiam em Portugal 199.810 pessoas de nacionalidade brasileira. A maior do país. Em segundo lugar aparecem os angolanos, com 31.556, representando pouco mais de 5,8%. Seguidos da população estrangeira cabo-verdiana com 27.144, representando 5% dos estrangeiros. Sem nenhuma dúvida, a maioria da população é formada por brasileiros e a tendência é crescer, com a facilidade do novo visto de trabalho para entrada no país.
O envelhecimento da população com 65 anos ou mais aumentou em 23,4% nessa última década. Portugal se aproxima rapidamente em chegar a ¼ da população com pessoas acima de 65 anos. Em contrapartida, tem 1,3 milhões com menos de 14 anos de idade. Esse grupo populacional foi o que teve a maior redução.
Outro ponto a ser destacado é que metade da população está concentrada em apenas 31 municípios portugueses, e 20% está concentrada em apenas sete municípios: Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Loures e Braga, demonstrando uma forte concentração populacional no litoral centro/norte do país. As duas maiores cidades registraram perdas populacionais: Lisboa com menos 1,3% e Porto com 2,4%.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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