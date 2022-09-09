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Imigração

Portugal começa a emitir novo visto que vai facilitar a entrada de brasileiros

O grande efeito desse novo visto de trabalho é que o brasileiro poderá viajar para Portugal e buscar uma colocação no país de forma legal. Os brasileiros interessados deverão procurar um dos consulados no Brasil e solicitar o visto

Públicado em 

09 set 2022 às 00:10
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

O governo português iniciou na semana passada a emissão de vistos para trabalho, de acordo com o novo sistema jurídico para estrangeiros no país. A proposta que alterou o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português determina a concessão de vistos de residência e de estada temporária a cidadãos nacionais de Estados em que esteja em vigor o Acordo Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Os estrangeiros terão 120 dias para procurar uma colocação e solicitar sua autorização de residência, após a obtenção do emprego. Mesmo que o estrangeiro não consiga um emprego nesse período, ele poderá solicitar uma prorrogação por mais 60 dias. A medida facilitará bastante a entrada de brasileiros em Portugal. Tendo em vista que, mesmo antes da medida ser adotada, o número de brasileiros que solicitaram entrada em Portugal, segundo o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras até junho deste ano, atingiu a marca de 252 mil brasileiros. Só neste ano foram concedidos mais de 48 mil vistos.
O grande efeito desse novo visto de trabalho é que o brasileiro poderá viajar para Portugal e buscar uma colocação no país de forma legal, antes era necessário sair do Brasil já com uma oferta de emprego garantida ou mesmo viajar como turista por 90 dias e, a partir desta data, caso não conseguisse um emprego, se tornaria irregular em Portugal.

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Os brasileiros interessados deverão procurar um dos consulados no Brasil e solicitar o visto. A expectativa é que a emissão dos vistos comece em 30 dias, para as primeiras solicitações. Com esse novo visto os imigrantes terão acesso facilitado para emitir a documentação necessária para obter um emprego formal, como: NIF – Número de Identificação Fiscal (equivale ao nosso CPF), número da segurança social e o registro no sistema nacional de saúde português.
Para mais informações sobre a lei é só acessar o site do SEF: imigrante.sef.pt.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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