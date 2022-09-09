Portugal começa a emitir novo visto que vai facilitar a entrada de brasileiros

Os estrangeiros terão 120 dias para procurar uma colocação e solicitar sua autorização de residência, após a obtenção do emprego. Mesmo que o estrangeiro não consiga um emprego nesse período, ele poderá solicitar uma prorrogação por mais 60 dias. A medida facilitará bastante a entrada de brasileiros em Portugal. Tendo em vista que, mesmo antes da medida ser adotada, o número de brasileiros que solicitaram entrada em Portugal, segundo o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras até junho deste ano, atingiu a marca de 252 mil brasileiros. Só neste ano foram concedidos mais de 48 mil vistos.