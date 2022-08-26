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Imigração

Portugal aprova novo visto que vai facilitar residência de brasileiros no país

Com um déficit de trabalhadores com o mínimo de qualificação, Portugal quer atrair com a agilidade e mobilidade trabalhadores com um perfil de maior qualificação em diversas áreas, principalmente no setor de tecnologia, construção civil e agricultura

Públicado em 

26 ago 2022 às 00:30
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Cada vez mais Portugal necessita de novos profissionais para atender à crescente demanda da sua rede produtiva. Pensando nisso, a Assembleia da República de Portugal acaba de aprovar um novo sistema de regime jurídico para estrangeiros para o país. Na proposta do governo que altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português, entre outros aspectos, determina  a concessão de vistos de residência e de estada temporária a cidadãos nacionais de um Estado em que esteja em vigor o Acordo Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Na prática, quem deseja se mudar para Portugal terá 120 dias para procurar uma colocação e posteriormente solicitar sua autorização de residência. Ainda assim, caso não obtenha um emprego nesse período, poderá solicitar a prorrogação por mais 60 dias.
A medida facilitará bastante a entrada de brasileiros em Portugal. Existe muita reclamação da burocracia portuguesa, o que leva a uma grande demora para a regularização no país. A permissão terá validade inferior a um ano, podendo ser renovada por igual período.

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Entretanto, a medida ainda carece de alguns ajustes. Sancionada pelo presidente Marcelo Rabelo de Sousa, “algumas inexatidões formais ainda precisam ser acauteladas”, mas destacou a importância do projeto para cumprir o acordo com a CPLP. Além do visto de trabalho, a nova regra estabelece que cidadãos que “possuem vistos temporários ou de curta duração possam solicitar a regularização junto ao SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”.
Com um déficit muito grande de trabalhadores com o mínimo de qualificação, Portugal quer atrair com a agilidade e mobilidade trabalhadores com um perfil de maior qualificação em diversas áreas, principalmente no setor de tecnologia, construção civil e agricultura. Além de vistos para quem procura trabalho, a legislação contempla vistos para: nômades digitais, famílias e estudantes
A expectativa é que a matéria sancionada pelo presidente da República seja publicada ainda neste mês de agosto para entrar em vigor.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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