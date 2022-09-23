Pouco sabemos de Portugal. Já os portugueses nutrem interesse maior pelo Brasil

É curioso perceber que os portugueses nutrem um interesse maior pelo Brasil do que os brasileiros pelos assuntos portugueses. Um exemplo claro disso são os noticiários portugueses recheados de informações da política e do futebol brasileiros. Lula e Bolsonaro ocupam o noticiário local com muita frequência. A ida de técnicos de futebol portugueses para dirigir times brasileiros, fez com que os canais abertos de televisão passassem a transmitir ao vivo jogos de times brasileiros. A recíproca não é verdadeira, poucos no Brasil sabem quem é o presidente da república portuguesa e os nomes dos jogadores de futebol dos times da terrinha.