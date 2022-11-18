Prêmio Colibri completa 35 anos de conquistas

O Prêmio Colibri chegou aos seus 35 anos de idade. Na semana passada foi realizada a festa de premiação aos vencedores, relativa à produção das agências em 2021. O mais antigo e ininterrupto prêmio da publicidade regional brasileira teve, além da festa, um dia inteiro com conteúdos profissionais e significativos da atividade publicitária.

O Prêmio Colibri é promovido anualmente pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo (Sinapro-ES) e premia as agências capixabas e seus profissionais que cotidianamente criam e produzem peças e ações publicitárias, invadindo os diversos meios de comunicação, nas ruas, nos carros e nos nossos lares.

O Colibri deste ano também resgatou a estatueta no formato original, dando mais leveza e simplicidade ao prêmio. Outro destaque foi a homenagem aos fundadores da agência mais antiga em atividade no Estado, a Tema Propaganda, dos irmãos Takaschi e Massaru Sugui (in memorian), recebendo a medalha de mérito da comunicação Cacau Monjardim, que também nos deixou neste ano, reconhecido como uma das pessoas mais importantes de toda a história do prêmio, pois partiu dele a ideia da criação do Prêmio Colibri. Ainda no campo das homenagens, a publicitária Mônica Debanné recebeu como reconhecimento do mercado, o Prêmio Ícones da Publicidade. Prêmio esse que será reeditado a cada 5 anos.