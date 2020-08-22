O que está faltando para o salto tecnológico do Espírito Santo?

Área no bairro Goiabeiras onde deveria ter sido construído o Parque Tecnológico de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Em 2003, como presidente da CDV, trouxe a Vitória o professor Sílvio Meira, um dos grandes organizadores do Porto Digital. No almoço, ele disse que nós, no Espírito Santo, tínhamos uma grande vantagem sobre Recife para organizar o que chamamos na época de Polo de Software: a presença das grandes empresas, que Recife não tinha.

Pouco depois, em visita ao Parque Tecnológico da PUCRS, ouvi com prazer a manifestação do coordenador do parque enaltecendo Vitória por ser a primeira cidade a dispor de um Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia, o Facitec, existente até hoje.

A pergunta que fica: por que Pernambuco consegue ter uma grande relevância em tecnologia, Santa Catarina também, e nós ainda não conseguimos?

No fim de 2019, o Porto Digital tinha mais de 300 empresas, institutos de pesquisa, incubadoras, aceleradoras e fundos de investimentos, com um faturamento de R$ 2,3 bilhões e empregando mais de 11 mil pessoas. O parque incluiu depois a economia criativa com jogos eletrônicos, audiovisual, música e design. Abriga o Centro de Informática (CIn) da UFPE, o Instituto Cesar, o Centro de Pesquisa Automotiva do Grupo Fiat, o Innovation Center Recife da Accenture, o Instituto Senai de Inovação para TIC e o Smart Energy Lab, uma colaboração entre a EDP e a Accenture e o Laboratório de Inovação Digital em Mobilidade Urbana, inclusive com inteligência artificial.

Semana passada, propus aqui uma rede tecnológica como parque , por falta de uma área contígua, e considerando o tamanho da cidade de Vitória. Vale ressaltar que parque não é só para startups, atrai também centros de pesquisa de grandes empresas e a proximidade física também é fundamental para uma polinização tecnológica cruzada feita em restaurantes, cafés e eventos.

Essa rede deveria incluir pelo menos toda a Região Metropolitana, considerando o projeto de parque na região da UCL/Ifes na Serra, várias indústrias inovadoras na cidade, o Campus da UVV, em Vila Velha, e o Cpid em Cariacica.