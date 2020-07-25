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Tecnologia

A revolução da Transformação Digital em curso vai além da automação

A transformação digital exige uma visão holística da estratégia de negócios em cinco domínios: clientes, competição, dados, inovação e valor

Públicado em 

25 jul 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Inteligência artificial e tecnologia
Inteligência artificial e tecnologia: as transformações digitais vão além da automação Crédito: Pixabay
Na primeira revolução industrial, as fontes fixas de energia, primeiro as rodas d’água e depois o carvão, definiam a localização, o formato, o tamanho, a capacidade, o projeto das fábricas e os métodos de trabalho. A eletrificação no final do século XIX mudou tudo, mas as fábricas demoraram a perceber a extensão das mudanças. Coube às novas startups de geração de energia elétrica pregar a inovação e até emprestar motores elétricos para demonstrar as novas tecnologias.
O mesmo acontece agora com a transformação digital (TD) que tem a ver com estratégia, reimaginação e reinvenção do core business e não só com automação, robôs, IA ou IoT.

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A TD exige uma visão holística da estratégia de negócios em cinco domínios: clientes, competição, dados, inovação e valor, bem retratadas no livro Transformação Digital, de David L. Rogers.
No primeiro domínio, o importante era atingir, com um produto e comunicação o máximo de clientes possível. As ferramentas digitais mudaram como os clientes descobrem, avaliam, compram e usam os produtos, se influenciando em redes que constroem e destroem marcas e reputações.

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O segundo domínio da TD é a competição. Fronteiras setoriais fluidas trazem concorrentes de outros setores, obrigam concorrentes a cooperar, a desintermediação faz parceiros de longa data virarem concorrentes e as plataformas criam um modelo de negócios novo aproximando empresas e clientes.
O terceiro domínio são os dados que eram parte dos processos de negócios - fabricação, operações, vendas e marketing, e usados para previsões, avaliações e tomadas de decisões. As fontes se multiplicaram, com as mídias sociais, os dispositivos móveis e os sensores gerando uma enxurrada de dados, permitindo novas previsões, um conhecimento profundo dos clientes, a descoberta de padrões inesperados e novas fontes de valor.

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O quarto domínio é a inovação, onde a grande novidade é a possibilidade de experimentação rápida usada não só pelas startups, que permitem feedback do mercado desde o início do processo de inovação e sempre, em inovação constante.
O quinto domínio é a proposta de valor, antes duradoura ou quase constante e agora tendo que mudar sempre para acompanhar as mudanças rápidas dos próprios clientes.
Enfim, a nova realidade: ou a empresa faz sua transformação digital ou estará fora do mercado.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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