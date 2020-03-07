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Tecnologia

Ataques cibernéticos já passaram o limite da ficção científica dos filmes

Essas ações, de ficção factível ou realidade, são uma pequena amostra do risco que pessoas e países estão sujeitos em um mundo cada vez mais digital e conectado

Publicado em 07 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

07 mar 2020 às 05:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Ataques virtuais Crédito: Divulgação
Nos últimos dias do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovich, o governo mostrou o poder da tecnologia para intimidar a oposição. Quando manifestantes se reuniram na ruas de Kiev, o governo detectou a localização de todos os telefones celulares nas proximidades dos confrontos entre policiais e manifestantes.
Os celulares(e seus proprietários) foram identificados em tempo real e receberam talvez a mensagem de texto mais orwelliana já enviada por um governo: “Caro assinante, você foi identificado como um participante de um distúrbio em massa”. Palavras impactantes, já que tais participações tinham sido tornadas ilegais e sujeitas a prisão.

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Em 2005, a ONU descobriu que o Irã estava descumprindo o Tratado de Não Proliferação Nuclear que havia assinado e exigiu que suspendesse essas atividades, o que o governo iraniano rejeitou. Um ataque militar foi descartado, mas um ciberataque foi montado para sabotar as cinco mil centrífugas que enriqueciam urânio.
Os iranianos foram precavidos para não conectar o sistema na internet e a solução foi introduzir um simples pendrive nas instalações nucleares, com um vírus sofisticado que, a partir de um único computador, se espalhou por toda a rede. Ele alterava a velocidade das centrífugas para mais ou para menos, inviabilizando a produção correta, enquanto mantinha nos terminais de controle do processo uma aparência de normalidade. Tom Cruise não faria melhor.

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No filme de 1997, “O Amanhã Nunca Morre”, James Bond investiga um ciberataque no sistema de navegação por GPS de uma fragata britânica que é adulterado por um gênio do mal para alterar a rota do navio. A fragata entra em mar territorial chinês e pode ser afundada pela Marinha chinesa, porém para os britânicos a fragata estaria em águas internacionais e, portanto, os chineses cometeriam um ato de guerra. As ações do vilão encaminham a situação para uma guerra mundial. Hollywood mais uma vez consegue antecipar a visão de um futuro possível.
Essas ações, de ficção factível ou realidade, são uma pequena amostra do risco que pessoas e países estão sujeitos em um mundo cada vez mais digital e conectado. O reconhecimento facial que os chineses disseminaram pelas ruas e a sofisticação crescente dos ciberataques ampliam as preocupantes histórias do instigante livro “Future Crimes”, de Marc Goodman.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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