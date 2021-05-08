Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Indústria têxtil

A nanotecnologia no futuro do setor de confecções do ES

Trazer as tecnologias de ponta para as universidades e para as empresas prepara o Estado para o novo desenvolvimento

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 mai 2021 às 02:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Indústria de confecções
Inovação acontece também na concepção de moda, na forma de organizar o processo de produção e na busca por redução de custos Crédito: Shutterstock
Há algum tempo, um empresário de confecções de Colatina me contou que havia contratado um designer português para desenhar uma coleção de jeans que foi negociada com a Zara. A produção foi contratada no Marrocos pelo custo, mostrando uma operação global completa, aproveitando o melhor em cada etapa e tudo isso comandado de Colatina.
Provavelmente está muito mais difícil a situação hoje com a pandemia, que atingiu o setor, mas mostra que a inovação acontece também na concepção de moda, na forma de organizar o processo de produção e na busca por redução de custos. Mas não é só aí. A tecnologia dos tecidos e a preocupação com a sustentabilidade também são tópicos de inovação.
A nanotecnologia prepara tecidos inteligentes que recebem um incremento em sua estrutura molecular. Por exemplo, recentemente foram desenvolvidas peças de roupas — como calças e casacos — que têm função repelente, impedindo que mosquitos e demais insetos entrem em contato direto com a pele. Isso ocorre por meio da encapsulação de inseticidas nas fibras da roupa. A nanotecnologia também pode atuar na prevenção ao incêndio de roupas. Ao alterar a estrutura dos fios, é possível retardar o processo que faz com que entrem em chamas.

Veja Também

Produção da indústria do ES cresce 4,6%, mas ainda é afetada pela crise

Tecnologia quer transformar o Caparaó em novo polo de fruticultura do ES

ES: inovação é um dos grandes diferenciais no novo mundo dos cafés

Ótima tecnologia para aplicação em EPIs e uniformes industriais. Do mesmo modo é possível introduzir no meio dos fios do tecido um controle de fungos e bactérias e evitar o suor além de transmissão de doenças. As nanopartículas podem também atuar no controle de temperatura do tecido, reduzindo a sensação de calor ou de frio ou também na proteção de raios UV. Já existem tecidos que repelem água, café, vinho e qualquer outro líquido. Com isso, qualquer tecido pode ser impermeável – e não apenas aqueles mais sintéticos.
Outro aspecto que demanda pesquisa, desenvolvimento e inovação em confecções é na geração de resíduos, na destinação das sobras, na reciclagem e em todos os aspectos relativos à sustentabilidade ambiental em que a economia circular propõe um aproveitamento praticamente integral do material.
Além disso, todas as inovações tecnológicas que atingem o setor industrial em geral afetam o setor de confecções, incluindo a automação, a personalização de produtos, a análise de dados, a internet das coisas, a inteligência artificial, a impressão 3D e a realidade aumentada.

Veja Também

Inovações nos fizeram viver mais depressa. Agora o desejo é viver mais

IPO: a onda gigante que cresce no mundo dos investimentos

Ecossistema de inovação no ES tem grande potencial

As redes, o comércio eletrônico e todo o mundo digital possibilitaram que qualquer lugar, seja a Grande Vitória ou Colatina, as duas regiões mais organizadas para confecções, possa se tornar competitivo e consiga acompanhar as novidades.
Para um nível atualizado de competitividade, o setor deve se aproximar das universidades, incentivando parcerias que tragam as novidades para dentro das indústrias, mas também formar pessoas que vão implementar essas mudanças. Trazer as tecnologias de ponta para as universidades e para as empresas prepara o Estado para o novo desenvolvimento.
O trabalho capitaneado pela Findes para a rota estratégica de confecções, têxteis e calçados enumera as ações necessárias para esse caminho. O roteiro está traçado. Agora é agir.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados