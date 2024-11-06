Qual será a minha missão na Interpol?

Algum tempo se passou desde que deixei a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) . Foram 6 intensos meses à frente de uma das mais complexas pastas do Governo do Estado. Ter contribuído para a construção de um Espírito Santo mais seguro para todos os capixabas sempre será um de meus maiores orgulhos em minha vida profissional.

No pouco tempo em que ombreei com os homens e mulheres que se dedicam diariamente à segurança de nosso Estado tivemos excelentes resultados. O primeiro semestre de 2024 foi o menos violento de todos os tempos. Além da consistente redução no número de homicídios, também reduzimos os crimes patrimoniais e lançamos o Programa Recupera, restituindo centenas de celulares furtados e roubados às vítimas e aumentando a sensação de segurança das pessoas.

Ter recebido o convite para compor o time do atual secretário-geral da Interpol foi uma grande alegria e motivo de muita honra. Obviamente, não foi uma escolha fácil. Como disse, o trabalho à frente da Sesp estava rendendo muitos frutos e poder contribuir com a construção de um Estado mais seguro era motivo de grande realização pessoal e profissional. Além disso, a missão na Interpol pressupõe uma mudança radical não apenas no campo profissional, mas na minha vida pessoal.

Interpol Crédito: Site da Interpol

A partir do próximo mês eu e minha família nos mudaremos para Lyon, França, cidade onde funciona a sede da Interpol. Não tenho dúvidas de que esta será a missão mais desafiadora da minha carreira. Por outro lado, contribuir com a segurança dos países (inclusive do Brasil) atuando em uma das mais respeitadas, atuantes e eficientes organizações internacionais do mundo será uma experiência única.

Como sempre fiz em cada missão que aceitei, continuarei dando o melhor de mim. Espero estar à altura do desafio e bem representar não apenas o Brasil, mas também a Polícia Federal brasileira. Nesse mundo globalizado, com intensa atuação de organizações criminosas transnacionais, não há outro caminho senão a cooperação internacional.