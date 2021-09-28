Bilionários na pandemia: ultraliberalismo sem freios e sem alma

A extrema pobreza, situação na qual não se tem absolutamente nada o que comer, atinge cerca de 20 milhões de brasileiros Crédito: Shutterstock

Enquanto milhões de brasileiros passam fome , o Brasil , que sobeja e desperdiça alimentos e que concentra riquezas e poder se orgulha de seus 42 novos bilionários, que passaram a constar da lista da revista Forbes em 2021.

São 315 bilionários brasileiros que detêm, em 2021, um patrimônio de R$ 1,9 trilhão. Ao mesmo tempo, vemos aumentar, de forma exponencial, o número de desempregados e pessoas que passam fome no país e no mundo.

No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a extrema pobreza, situação na qual não se tem absolutamente nada o que comer, atinge cerca de 20 milhões de pessoas. A segurança alimentar não parece se constituir preocupação da classe política brasileira. Os programas governamentais dirigidos ao enfrentamento da fome e da pobreza são intencionalmente tímidos e ineficazes.

pandemia de Covid-19 , que colocou em risco alimentar quase 50 milhões de brasileiros, serviu de substrato para o enriquecimento de poucos, originados das mesmas camadas da sociedade.

Enquanto a desigualdade se amplia, vemos o fosso se expandindo de forma a distanciar cada vez mais pobres e ricos, o país se afundar em uma crise política sem precedentes, espaço mais do que perfeito para que o parlamento decida, sem qualquer resistência, projetos ultraliberais de interesse de poucos.

Decisões, em sua quase totalidade, desfavoráveis à grande maioria das pessoas que hoje assistem, entorpecidas, sem compreender, aos jogos de poder que se manifestam como espetáculo teatral encenado pela mesma casta de homens brancos e ricos que continuam a se locupletar, apropriando-se, de forma acintosa, vergonhosa e juridicamente sustentada, de instituições e riquezas nacionais, como se patrimônio privado fosse e não público.

Ricos, brancos, leves, de elegância aparentemente sofisticada, com seus ternos impecáveis, felizes, machos, condescendentes com a miséria e dispostos a dar sua “contribuição” nesse momento de crise, os endinheirados brasileiros se reúnem, mais uma vez, em torno da mesa, para discutir política e definir os rumos da nação. A busca da terceira via está a nos demonstrar por quem dobram os sinos, as políticas e os políticos.

Aliás, sempre que o Brasil parece se desviar de seus projetos concentradores de renda ou quando percebem que esticaram, em demasia, a corda, é preciso aliviar um pouco para que alguns possam voltar a respirar e sobreviver, ainda que em condição de miserabilidade extrema.

Essa grande massa de despossuídos, gerada em projetos de concentração de renda e poder, mostra-se imprescindível ao alcance dos propósitos de manutenção do status quo no qual o “desequilíbrio” social, econômico e cultural torna-se elemento de sustentabilidade do modelo ultraliberal atrasado, inconsequente e perverso.