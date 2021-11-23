O Brasil tem crescido mais que outros países?

Será mesmo? Vamos analisar separadamente cada uma das assertivas de Guedes: crescimento, queda durante a pandemia e geração de emprego.

Menor também que as economias avançadas (5,4%) e economias emergentes e em desenvolvimento (6%). Pior? o resultado é aquém dos previstos para a própria América Latina e Caribe, com índice positivo de 5,2% (que é até superior, se excluir o Brasil da aferição). O país supera, entre os grandes grupos, tão somente a África Subsaariana, com previsão de crescimento de irrisórios 2,8%.

Para 2022, as previsões são ainda piores para o Brasil. Enquanto se prevê um crescimento mundial de 4,9%, 4,5% para as economias desenvolvidas, 5,1% para economias em desenvolvimento e emergentes e 3% para América Latina e Caribe, ao Brasil a estimativa é de parco 1,5%, bem menor, inclusive, que a África Subsaariana, cuja estimativa é de crescimento na ordem de 3,8%.

O pior é que isso não é apenas reflexo da pandemia. Há anos o país já vem de um crescimento inferior ao da média global ou das economias avançadas. Em 2018, enquanto o mundo crescia 3,2% e o países desenvolvidos 2,3%, o Brasil aumentava 1,8% seu PIB. Em 2019, o ápice da desindustrialização mundial, enquanto o mundo expandia 2,5% e economias avançadas apenas 1,6%, o que poderia representar uma janela de oportunidade ao Brasil, este não superou 1,4% de crescimento. Quem se aproveitou foram os tigres asiáticos que, compondo o grupo de países do leste asiático e Pacífico, cresceram 5,8%.

Quanto à queda decorrente da pandemia, o país não teve o pior resultado, mas também não tem motivos para comemorar, pois caímos mais que a média global. Enquanto o mundo reduziu 3,5% em 2020, o país desabou 4,1%. A situação brasileira demonstrou-se melhor que as economias avançadas (-4,7%) e América Latina e Caribe (-6,5%).

Por fim, a taxa de desemprego: o crescimento vem se acentuando desde 2015, chegou a março/2020 (pré-pandêmico) com uma taxa de 12,2%. Atingiu 14,6% em março/2021, com 14,8 milhões de desempregados. Houve recuo, caindo para 13,2% no trimestre encerrado em agosto/2021 e a expectativa média para este ano é de 13,8%, estando, ainda, na 4ª posição do ranking mundial e 1º entre o G20 (G1, 22.11.2021).

Todavia, esse dado não pode ser interpretado isoladamente, sem considerar a taxa de desalento, que consiste no número de pessoas que simplesmente não possui interesse em procurar ocupação. E isso ocorre pelas mais diversas causas, da desesperança e falta de perspectivas à própria falta de condições financeiras para custear a busca por empregos, como deslocamentos, roupas para entrevista, confecção de currículos etc.

E, nesse campo, pode-se observar que desde 2015 o número de desalentados vem subindo gradativamente, até disparar na pandemia, alcançando cerca de 5,9 milhões de brasileiros. E o que isso importa? Desalentados não são considerados desocupados (desempregados que procuram emprego) e, portanto, não fazem parte daqueles quase 15 milhões da taxa de desocupação.

Em outras palavras, o índice de desalento ajuda a maquiar a taxa de desempregados. Não se trata de quase 15 milhões, mas estamos falando de mais de 20 milhões de brasileiros com idade para trabalhar sem qualquer ocupação.