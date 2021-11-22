Déficit da balança comercial na 3ª semana de novembro foi de US$ 819 milhões

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 819 milhões na terceira semana de novembro (dias 15 a 21) De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (22), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,112 milhões e importações de US$ 4,931 bilhões.

No acumulado do ano, o superávit da balança comercial é US$ 57,438 bilhões, até a terceira semana de novembro. O valor representa uma alta de 24,8% pela média diária, na comparação com o período de janeiro a novembro de 2020. Para o mês de novembro, até a terceira semana, o saldo da balança é negativo em US$ 1,060 bilhão.

As exportações registraram aumento de 35,5% na média diária entre janeiro a novembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, somando US$ 249,46 bilhões. Já as importações nesse período cresceram 39,1% e totalizaram US$ 192,02 bilhões.

Para o mês de novembro, até a terceira semana, o crescimento nas exportações foi de 31,2% em relação ao mesmo período de 2020 na média diária, com alta de 34,5% na Agropecuária, de 13,2% na Indústria Extrativa, e de 38,1% na Indústria de Transformação.