Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Déficit da balança comercial na 3ª semana de novembro foi de US$ 819 milhões
Comércio exterior

Déficit da balança comercial na 3ª semana de novembro foi de US$ 819 milhões

No acumulado do ano, o superávit da balança comercial é US$ 57,438 bilhões, até a terceira semana de novembro. O valor representa uma alta de 24,8% pela média diária
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 nov 2021 às 16:00

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 16:00

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior
Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 819 milhões na terceira semana de novembro (dias 15 a 21) De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (22), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,112 milhões e importações de US$ 4,931 bilhões.
No acumulado do ano, o superávit da balança comercial é US$ 57,438 bilhões, até a terceira semana de novembro. O valor representa uma alta de 24,8% pela média diária, na comparação com o período de janeiro a novembro de 2020. Para o mês de novembro, até a terceira semana, o saldo da balança é negativo em US$ 1,060 bilhão.
As exportações registraram aumento de 35,5% na média diária entre janeiro a novembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, somando US$ 249,46 bilhões. Já as importações nesse período cresceram 39,1% e totalizaram US$ 192,02 bilhões.
Para o mês de novembro, até a terceira semana, o crescimento nas exportações foi de 31,2% em relação ao mesmo período de 2020 na média diária, com alta de 34,5% na Agropecuária, de 13,2% na Indústria Extrativa, e de 38,1% na Indústria de Transformação.
Já a média diária de importações aumentou 65,1% no período, com crescimento de 77,5% na Agropecuária, alta de 282,1% na Indústria Extrativa, e aumento de 53,3% na Indústria de Transformação.

Veja Também

Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 10,12%

TCU cobra ajuste na venda da Eletrobras

BC cria nova faixa de horário para limite noturno de R$ 1.000 no Pix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Comércio exterior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados