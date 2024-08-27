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Planejamento

6 dicas para quem quer comprar ou alugar o primeiro imóvel

Um novo lar pode significar a construção de uma nova rotina familiar, como o casamento,  o “morar junto” e a união estável; e como toda mudança, esta exige planejamento

Públicado em 

27 ago 2024 às 01:58
Cássia Clésio

Colunista

Cássia Clésio

Casal homoafetivo conquistando o primeiro imóvel
É importante procurar profissionais especializados no mercado imobiliário para ajudar no planejamento da compra ou aluguel Crédito: Shutterstock
Para quem vai procurar o primeiro imóvel para alugar ou comprar, é importante ter um planejamento imobiliário claro do que você precisa nesta sua fase de vida. Por isso, deixo aqui seis orientações:
1. Com quem você vai morar:  vai morar sozinho? Vai morar com alguém? Esse alguém é sobre um relacionamento afetivo amoroso? Entender isso vai ser importante para saber as diferentes rotinas das pessoas no mesmo local, valores que podem ser disponibilizados para a administração da casa e do imóvel (iptu, taxa de bombeiros, condomínio, aluguel).
Além disso, avalie a necessidade de pacto antenupcial, contrato de namoro, escritura de união estável e casamento. É importante começar com os detalhes organizados para cada pessoa antes que o final do relacionamento desequilibre a situação de todos os envolvidos.
2. Finalidade do imóvel: Qual é a sua fase de vida? Aqui, você precisa pensar durante quanto tempo prefere morar neste local. Pode ser curta temporada por conta de trabalho ou estudo, mas se for para morar mais tempo precisa ter essa noção de prazo para verificar investimento.
3. Quanto você vai gastar: qual é o valor total dos gastos com esse imóvel? Sendo aluguel, financiamento ou compra. Você precisa fazer simulação de tudo para evitar endividamento ou falhas de organização do imóvel.
4. Especialistas: procure os profissionais especializados no mercado imobiliário. Veja uma pessoa corretora e/ou advogada para te acompanhar em cada uma das questões de análise de documentos, elaboração de contratos, acompanhamento em cartório, vistoria do imóvel e por aí vai. Se for o caso, procure arquiteta e/ou engenheiro para organizar o uso do imóvel e fazer as obras necessárias.
5. Atas condominiais: se o imóvel é aluguel ou compra em condomínio, não se esqueça de ver as atas de assembleia, convenção e regulamento. Isso vai ajudar na mudança e adaptação de rotina.
6. Documentação: faça uma pasta de organização de tudo em relação ao seu imóvel. Seja online e físico: contratos, certidão de ônus reais, IPTU, projeto arquitetônico, histórico de obras, manual de garantia da construção.

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Cássia Clésio

Cássia Clésio é advogada especializada em planejamento imobiliário e traz, quinzenalmente, temas ligados ao dia a dia de quem está pensando em comprar, vender, construir, regularizar, investir ou alugar um imóvel.

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