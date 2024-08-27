6 dicas para quem quer comprar ou alugar o primeiro imóvel

É importante procurar profissionais especializados no mercado imobiliário para ajudar no planejamento da compra ou aluguel Crédito: Shutterstock

1. Com quem você vai morar: vai morar sozinho? Vai morar com alguém? Esse alguém é sobre um relacionamento afetivo amoroso? Entender isso vai ser importante para saber as diferentes rotinas das pessoas no mesmo local, valores que podem ser disponibilizados para a administração da casa e do imóvel (iptu, taxa de bombeiros, condomínio, aluguel).

Além disso, avalie a necessidade de pacto antenupcial, contrato de namoro, escritura de união estável e casamento. É importante começar com os detalhes organizados para cada pessoa antes que o final do relacionamento desequilibre a situação de todos os envolvidos.

2. Finalidade do imóvel: Qual é a sua fase de vida? Aqui, você precisa pensar durante quanto tempo prefere morar neste local. Pode ser curta temporada por conta de trabalho ou estudo, mas se for para morar mais tempo precisa ter essa noção de prazo para verificar investimento.

4. Especialistas: . Veja uma pessoa corretora e/ou advogada para te acompanhar em cada uma das questões de análise de documentos, elaboração de contratos, acompanhamento em cartório, vistoria do imóvel e por aí vai. Se for o caso, procure arquiteta e/ou engenheiro para organizar o uso do imóvel e fazer as obras necessárias. procure os profissionais especializados no mercado imobiliário . Veja uma pessoa corretora e/ou advogada para te acompanhar em cada uma das questões de análise de documentos, elaboração de contratos, acompanhamento em cartório, vistoria do imóvel e por aí vai. Se for o caso, procure arquiteta e/ou engenheiro para organizar o uso do imóvel e fazer as obras necessárias.

5. Atas condominiais: se o imóvel é aluguel ou compra em condomínio, não se esqueça de ver as atas de assembleia, convenção e regulamento. Isso vai ajudar na mudança e adaptação de rotina.