Renato de Jesus, uma homenagem ao guardião das florestas

Há inúmeras causas e responsáveis por esse desmatamento, mas há também inúmeros atores que lutam para detê-lo, com resultados importantes.





Renato de Jesus era um deles. Nascido no Rio, formou-se em engenharia florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e concluiu o doutorado em Ecologia Florestal pela Unicamp em 2001.





Sua carreira começou em 1976, no projeto RADAMBRASIL, em que ajudou a construir o primeiro grande mapa de vegetação do Brasil.





Em 1977, ingressou na Florestas Rio Doce S.A., controlada da então Companhia Vale do Rio Doce. Ainda em 1977, foi convidado a assumir a Reserva Florestal de Linhares, no norte do Espírito Santo, remanescente de cerca de 23 mil hectares de Mata Atlântica comprado originalmente para produzir dormentes de ferrovia.





Renato aceitou-o de imediato e foi morar na própria reserva, em uma casa tosca e caindo aos pedaços. Sem ter função definida em uma área então meio esquecida pela empresa, ainda estatal, valeu-se disso para definir seu próprio papel inicial: preservar a floresta, combater os incêndios, impedir a entrada de caçadores, pesquisar as espécies e aprender com isso a restaurar os ecossistemas.





Com o tempo, a empresa modernizou-se e foi privatizada, dando apoio a Renato para que traçasse a meta mais ambiciosa de conservar o patrimônio ecológico e transformar a área em um centro de pesquisa aplicado a florestas tropicais, consolidando-a como um dos maiores bancos genéticos da Mata Atlântica, o que lhe valeu o reconhecimento como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica da Unesco.





O passo seguinte foi buscar a auto-sustentabilidade financeira, com três pilares: ecoturismo e cursos, produção e venda de mudas e prestação de serviços em projetos de restauração.