Voto não deve ser encarado como obrigação: é uma conquista histórica

Apesar de hoje para muitos o voto ser encarado como uma obrigação, trata-se, na verdade, de uma importante conquista histórica do povo brasileiro. Antes de 1822 estávamos submetidos ao ímpeto colonialista. Após a Independência do Brasil , o direito ao voto permaneceu bastante restrito a uma elite e o poder do monarca era absoluto.

Aos poucos, passadas algumas dezenas de anos, o sufrágio foi assegurado aos analfabetos e mulheres, por exemplo. Ultrapassamos períodos em que não podíamos escolher nossos representantes políticos, por isso, ao votar no domingo, importante ter a consciência da conquista histórica que é tal momento.

Ao longo dos anos, para resguardar a higidez dos resultados e proteger a escolha individual do eleitor, surgiram as cabines reservadas de votação, e o voto impresso passou a se dar por cédulas unificadas nacionalmente, já que, antes disso, muitas vezes o eleitor já chegava com cédulas preenchidas, o que propiciava fraudes.

Por falar em combate às fraudes, grande avanço ocorreu em 1996 quando as urnas eletrônicas começaram a ser testadas, e, após aprovadas, foram ampliadas para todas as seções eleitorais do país. As urnas eletrônicas são fundamentais ao processo democrático brasileiro, um instrumento seguro e confiável a serviço da democracia.

Totalmente auditáveis e sem nenhum registro de violação de seus diversos mecanismos de segurança, as urnas eletrônicas permitiram a divulgação célere dos resultados e impedem as fraudes de quando a votação era impressa, o que permitia diversas irregularidades, sem contar a demora na conclusão das apurações daquela época.

As eleições são a oportunidade de tentarmos definir os rumos do país para os próximos anos. Se queremos um país que priorize a educação ou respeite as liberdades, por exemplo, dependemos das decisões políticas, já que vivemos sob o império da legalidade.

Assim, também fica claro que não basta escolher apenas o presidente ou o governador, já que as decisões do chefe do Poder Executivo dependem de leis a serem debatidas e aprovadas pelos parlamentares. É fundamental, então, que haja coerência entre os votos para os diversos cargos.