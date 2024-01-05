Vitória precisa recuperar o protagonismo no Espírito Santo

Eleita com o jingle de “paz e igualdade”, na onda antipetista, a atual gestão municipal de Vitória chega ao último ano sem cumprir a principal promessa: tornar a Capital capixaba a cidade da paz e da igualdade.

Por ser delegado de Polícia Civil, durante a campanha eleitoral, o atual prefeito disse, expressamente, que Vitória teria paz porque a segurança pública seria tratada no gabinete do prefeito. Mas os dados e a sensação nas ruas mostram que a promessa está longe de ser cumprida.

Daí já se pode inferir que a criminalidade e a insegurança não foram resolvidas no gabinete do prefeito. Mesmo porque o problema da insegurança e da violência urbanas é muito mais complexo que isso. E a própria segurança pública é uma atribuição, em primeiro plano, da administração estadual, com a participação complementar das prefeituras.

Nem há que se falar que o aumento do número de homicídios em Vitória decorra "apenas” do tráfico de drogas, já que este não é um problema exclusivo e restrito à Capital. Noutras palavras, se Cariacica, Vila Velha e Serra também sofrem com o tráfico de entorpecentes, por que apenas Vitória registrou acréscimo de homicídios?

Talvez porque a paz também dependa, em grande parte, de igualdade, isto é, justiça social e oportunidades igualitárias.

Nos últimos anos, as grandes obras estruturantes em Vitória, a bem da verdade, decorreram de investimentos do governo estadual. Por certo, a população merece espaços para lazer. Porém, Vitória precisa mais que novas pracinhas. Há tempos, dois pronto-atendimentos têm se mostrado insuficientes para a demanda de Vitória. Não seria a hora de a Capital construir uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA)?

Vitória Crédito: Fernando Madeira