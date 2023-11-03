Polarização política persiste e influencia visões sobre a guerra

Passado um ano desde a eleição, em segundo turno, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a polarização política que marcou o acirrado pleito, ao que tudo indica, segue praticamente intacta no Brasil . São os dados que apontam as pesquisas mais recentes do Datafolha e da Quaest; dificuldade que, a propósito, tem sido reconhecida por interlocutores próximos ao Palácio do Planalto.

Se outrora o foco desse sectarismo político-ideológico fora o negacionismo antivacina e, depois, a sanha golpista que pedia intervenção militar, agora a polarização política tem influenciado até mesmo as visões do brasileiro sobre a mais recente guerra envolvendo Israel , desta vez iniciada como resposta aos atentados terroristas reivindicados pelo Hamas

Apesar de o Hamas ser um movimento paramilitar, ultrarradical nos costumes e que não representa a maioria do povo palestino, muitos têm confundido a causa palestina e o povo daquele Estado com o grupo terrorista. Seria o mesmo que tratar todos os brasileiros como petistas ou bolsonaristas, por exemplo. A ânsia pela dualidade na catástrofe da guerra pode alimentar o sentimento de confronto e servir como obstáculo à empatia com as vítimas.

As vidas humanas e a centralidade dos direitos humanos deveriam ser a preocupação imediata. No entanto, com o mais profundo respeito à memória dos inocentes mortos e sequestrados pelo Hamas, fica a impressão de que a dor e a vida dos palestinos não importa.

A visão sobre as vítimas da guerra não pode ser ofuscada por uma lente ideológica. Não se trata de uma guerra entre esquerda e direita, entre capitalismo e socialismo, tampouco entre muçulmanos e judeus. São aspectos que não deveriam se misturar. A propósito, chega a ser leviano utilizar o nazismo como discurso pró-Israel, deixando evidente a necessidade de cuidado com o crescimento de práticas antissemitas e anti-islâmicas.

Noutras palavras, o mérito da guerra não deveria se sobrepor à preocupação com as vítimas, em sua maioria, civis. Entre os mortos, principalmente do lado palestino, muitas crianças e mulheres. A caçada ao Hamas não pode se dar à custa da vida e da privação de recursos básicos e da liberdade do povo palestino.