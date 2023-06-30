Não adianta se fazer presente apenas quando o primeiro tiro é disparado

Região de Gurigica, em Vitória, onde foi registrado tiroteio entre a noite de sábado (24) e domingo (25) Crédito: Fernando Madeira

Ainda hoje há quem acredite que o combate à violência e à criminalidade passe exclusiva ou preferencialmente pela via da força policial. Um ledo engano! Basta ver que, a despeito do aumento da ostensividade policial e do empenho da Secretaria Estadual de Segurança Pública , diversas comunidades são, há tempos, reféns do medo e da sensação de insegurança. Será que a estratégia está funcionando?

A resposta é simples. Por maior que seja o esforço dos militares capixabas, que há de ser reconhecido que a Polícia Militar sozinha jamais conseguirá resolver, definitivamente, o problema da violência na Grande Vitória ou em qualquer outra cidade do Brasil. Mesmo porque, não raramente, a polícia prende alguém envolvido em práticas delituosas e o Judiciário é obrigado a cumprir uma legislação que transmite à população uma mensagem de impunidade, como se “a polícia prendesse e o Judiciário soltasse”.

A solução então não seriam leis mais severas, com penas mais rígidas e maior encarceramento das pessoas? Penso que um chamado Direito Penal de emergência não resolveria a questão, principalmente quando se pensa em saídas viáveis e que se sustentem ao longo do tempo.

A atividade punitiva do Estado é a “ultima ratio”, isto é, o Direito Penal possui a característica da subsidiariedade, apenas deve ser chamado a atuar quando os demais ramos do Direito não forem suficientes para proteger o bem juridicamente tutelado. Os crimes devem sim ser punidos, porém, é mais válido prevenir do que tentar remediar.

Obviamente, aqueles que cometem crimes devem responder por seus atos, segundo o devido processo legal. Todavia, prender uma pessoa não significa que o crime deixará de existir. Por ser uma atividade muitas vezes lucrativa, o delinquente encarcerado logo será substituído por outra pessoa que veja no crime uma forma rápida de tentar ganhar alguma coisa.

O crime se instala onde o Estado se ausenta, como se ali houvesse o espaço para um “ordenamento jurídico próprio” (os “tribunais do tráfico” decorrem disso). A constatação é clara quando se observa que os principais conflitos entre os traficantes ocorrem justamente naquelas comunidades que mais sofrem com a falta da presença do poder público, aí entendido como escolas, postos de saúde, condições de moradia, oportunidades de acesso ao lazer e ao trabalho digno.

Não adianta ao Estado tentar se fazer presente apenas quando o primeiro tiro é disparado. Tampouco, o foco deve ser o enfrentamento. É preciso lembrar que entre as armas de um e de outro lado, há pessoas sitiadas nesses confrontos.