Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiros em Gurigica

Não adianta se fazer presente apenas quando o primeiro tiro é disparado

O crime se instala onde o Estado se ausenta, como se ali houvesse o espaço para um “ordenamento jurídico próprio” (os “tribunais do tráfico” decorrem disso)

Públicado em 

30 jun 2023 às 00:15
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Região de Gurigica, em Vitória, onde foi registrado tiroteio entre a noite de sábado (24) e domingo (25)
Região de Gurigica, em Vitória, onde foi registrado tiroteio entre a noite de sábado (24) e domingo (25) Crédito: Fernando Madeira
Há alguns dias, um paciente de 68 anos que estava internado num hospital na avenida Leitão da Silva, durante um tiroteio, foi atingido por uma bala perdida que ceifou sua vida. O caso ganhou muita repercussão, afinal, nem mais num leito hospitalar se tem paz? Porém, noites de terror como aquela não são episódios novos em Gurigica. Moradores de outros bairros da Capital, como Santa Martha, Andorinhas, Itararé e bairro da Penha sabem bem como é lidar com essa situação.
Ainda hoje há quem acredite que o combate à violência e à criminalidade passe exclusiva ou preferencialmente pela via da força policial. Um ledo engano! Basta ver que, a despeito do aumento da ostensividade policial e do empenho da Secretaria Estadual de Segurança Pública, diversas comunidades são, há tempos, reféns do medo e da sensação de insegurança. Será que a estratégia está funcionando?
A resposta é simples. Por maior que seja o esforço dos militares capixabas, que há de ser reconhecido que a Polícia Militar sozinha jamais conseguirá resolver, definitivamente, o problema da violência na Grande Vitória ou em qualquer outra cidade do Brasil. Mesmo porque, não raramente, a polícia prende alguém envolvido em práticas delituosas e o Judiciário é obrigado a cumprir uma legislação que transmite à população uma mensagem de impunidade, como se “a polícia prendesse e o Judiciário soltasse”.

Veja Também

Jovens no crime. Esse problema é de quem?

A relação conflituosa entre forças policiais e defensores dos direitos humanos

A solução então não seriam leis mais severas, com penas mais rígidas e maior encarceramento das pessoas? Penso que um chamado Direito Penal de emergência não resolveria a questão, principalmente quando se pensa em saídas viáveis e que se sustentem ao longo do tempo.
A atividade punitiva do Estado é a “ultima ratio”, isto é, o Direito Penal possui a característica da subsidiariedade, apenas deve ser chamado a atuar quando os demais ramos do Direito não forem suficientes para proteger o bem juridicamente tutelado. Os crimes devem sim ser punidos, porém, é mais válido prevenir do que tentar remediar.
Obviamente, aqueles que cometem crimes devem responder por seus atos, segundo o devido processo legal. Todavia, prender uma pessoa não significa que o crime deixará de existir. Por ser uma atividade muitas vezes lucrativa, o delinquente encarcerado logo será substituído por outra pessoa que veja no crime uma forma rápida de tentar ganhar alguma coisa.
O crime se instala onde o Estado se ausenta, como se ali houvesse o espaço para um “ordenamento jurídico próprio” (os “tribunais do tráfico” decorrem disso). A constatação é clara quando se observa que os principais conflitos entre os traficantes ocorrem justamente naquelas comunidades que mais sofrem com a falta da presença do poder público, aí entendido como escolas, postos de saúde, condições de moradia, oportunidades de acesso ao lazer e ao trabalho digno.

Veja Também

Governador precisa mobilizar reação contra a violência do tráfico no ES

Balas perdidas: não estamos mais protegidos nem em um quarto de hospital

Não adianta ao Estado tentar se fazer presente apenas quando o primeiro tiro é disparado. Tampouco, o foco deve ser o enfrentamento. É preciso lembrar que entre as armas de um e de outro lado, há pessoas sitiadas nesses confrontos.
A Constituição da República estabelece que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos, tendo o Estado o dever zelar por sua garantia. Portanto, a responsabilidade não é apenas do Judiciário ou das polícias, senão, compartilhada com o Executivo e Legislativo. Se presídios cheios fossem sinônimos de paz, o Brasil não seria um país tão violento.

Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço.

Tópicos Relacionados

bala perdida Segurança Pública Vitória (ES) Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Creme gelado de abacaxi
Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Como região da Bolívia virou refúgio para o PCC e por que é difícil desmantelar facções criminosas no país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados