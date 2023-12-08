AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Meio ambiente

Ailton Krenak e as evidências do "futuro ancestral"

O dilema atual é bem mais complexo e pode significar, inclusive, a capacidade de a espécie humana (e as demais) continuar - ou não - a existir no modo como hoje conhecemos

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 01:30

Públicado em 

08 dez 2023 às 01:30
Caio Neri

Colunista

Caio Neri Caio Neri
Recém-eleito para a ABL, Ailton Krenak fará palestra gratuita em Vitória nesta sexta (1)
Recém-eleito para a ABL, Ailton Krenak fez palestra gratuita em Vitória Crédito: Bel Pedrosa/Instagram @_ailtonkrenak
Na última semana, esteve em Vitória Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia krenaque e primeira pessoa indígena a figurar como Imortal da Academia Brasileira de Letras. Em sua conferência na Ufes, Krenak esclareceu que não há dubiedade na expressão “futuro ancestral”, título, inclusive, de um de seus livros mais recentes.
Os cenários tidos, há não muito tempo, como apocalípticos, mais recentemente mostraram-se uma realidade factível e cada vez mais próxima de nossa geração. Se outrora a alcunha “aquecimento global” basicamente sintetizava boa parte de uma incipiente preocupação com o meio ambiente, nos dias atuais ela não é mais suficiente para descrever o todo.
Os dados mostram e a percepção das pessoas confirma que os dias estão cada vez mais quentes, a frequência e intensidade das chuvas foi alterada, a qualidade do ar piorou, enfim, não se trata mais de “apenas” aquecer o planeta. O dilema atual é bem mais complexo e pode significar, inclusive, a capacidade de a espécie humana (e as demais) continuar - ou não - a existir no modo como hoje conhecemos.

Veja Também

Onda de calor com sombra e água fresca: cidades precisam de mais árvores

Calor vai aumentar no ES antes de virada de tempo no fim de semana

Calor extremo e diferenças sociais: mais uma crise de direitos humanos

Além de modificar as condições climáticas do planeta, a sobreposição do lucro à preocupação ambiental pode conduzir a tragédias que ainda se fazem presentes na vida de inúmeros brasileiros. Nesse sentido, cabe citar o desastre de Brumadinho e o rompimento da barragem em Mariana, que, como um mar de lama, contaminou o rio Doce e chegou ao oceano.
Mais recentemente, temos visto que até mesmo o solo pode faltar quando a exploração mineral é demasiada, como parece ter ocorrido na extração do sal-gema em Maceió/AL.
Enquanto isso, voltando ao “futuro ancestral” de Krenak, as cidades estão cada vez mais cinzas e as pessoas reféns de um consumismo predatório. Faltam espaços verdes para que as crianças de hoje cresçam como as de antes: com os pés no chão e com árvores para subir.
Se a pandemia mostrou que usar uma máscara de proteção facial pode ser um incômodo (para uns mais que outros), imaginemos ter que usar toda uma parafernalha para respirar em um planeta no qual nem sequer há oxigênio para respirar. Antes de colonizar Marte ou qualquer outro planeta, é importante pensarmos no planeta que temos hoje.
A água, o ar e os demais recursos naturais não podem continuar sendo tratados como coisas ou bens. Enquanto não os respeitarmos como fontes e formas de vida, estaremos fadados a uma procura por outro mundo enquanto este se deteriora.

Caio Neri

Caio Neri Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaco.

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Mudanças Climáticas Atitude Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados