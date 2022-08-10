Tensão nuclear mundial: estamos em uma nova Guerra Fria?

Bomba atômica em explosão nuclear Crédito: Reprodução I Pixabay

O último sábado, dia 6 de agosto, marcou os 77 anos do lançamento da bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Três dias depois, os Estados Unidos lançariam outra bomba nuclear sobre a cidade de Nagasaki, pondo fim à Segunda Guerra Mundial.

A experiência das duas bombas nucleares lançadas sobre as cidades japonesas fez com que a humanidade pensasse e negociasse por muito tempo tratados internacionais para evitar a proliferação de armas nucleares e o seu uso, porém, antes que esses tratados fossem assinados algumas nações já haviam adquirido um arsenal atômico, de modo que parte dele ainda existe até hoje.

Inicialmente, logo após a Segunda Guerra Mundial, os seguintes países declararam possuir ou estar em vias de possuir armas nucleares: são eles os Estados Unidos , a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Todavia, mesmo depois de pactuada a não proliferação (o tratado foi aberto para assinatura em 1968 e entrou em vigor em 1970), outras nações do mundo desenvolveram a tecnologia nuclear de modo a usá-la para armas de guerra, são elas: Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Desconfia-se, ainda, que o Irã esteja em vias de desenvolver tal armamento.

De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, existem hoje em dia aproximadamente 13 mil armas desse tipo armazenadas ao redor do planeta. Tal número é um dado extremamente alarmante, principalmente se considerarmos que uma quantidade reduzida delas pode por fim à vida na Terra como a conhecemos hoje.

Esse dado foi mencionado por Guterres durante o seu discurso de abertura da 10ª Conferência do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TPN) que está acontecendo desde o dia 1º de agosto, em Nova York. Em seu discurso, o secretário-geral da ONU afirmou que a humanidade está a "um erro de cálculo" de sofrer uma "aniquilação".

O discurso de Guterres, conhecido pelo seu tom apaziguador, atingiu um acento grave que nos deve fazer a todos refletir. Segundo ele:

"Hoje, a humanidade está a um mal entendido, a um erro de cálculo de uma aniquilação nuclear. Nós fomos extraordinariamente sortudos até agora. Mas sorte não é estratégia, tampouco um escudo contra as tensões geopolíticas que fervem até se transformarem em um conflito nuclear" Antonio Guterres - Secretário-geral das Nações Unidas (ONU)

Seriam as ameaças de Vladimir Putin sobre um possível uso do arsenal atômico da Rússia que teria levado o secretário-geral a externar tamanha preocupação? O medo de viver sob a ameaça de uma guerra nuclear marcou toda a Guerra Fria, em especial o período entre 1947 e 1991, com o fim da União Soviética.

Todos os que viveram aquele período, mas também os que conhecem a fragilidade de uma paz tutelada, temem que um deslize qualquer inicie uma guerra nuclear. Numa reportagem publicada no dia 2 de agosto, a revista The Economist ("What would push the West and Russia to nuclear war?") traz depoimentos de vários especialistas sobre estratégias de guerra, armas nucleares e política internacional para demonstrar que não há certeza se Putin irá ou não usar armas nucleares contra a Ucrânia e/ou contra os países da Otan.

Segundo a revista, é por conta dessa incerteza entre os maiores especialistas e consultores norte-americanos que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos , ainda hesita e vem enviando de forma lenta e gradual armamentos para a Ucrânia. Uma estratégia mais agressiva poderia ser o estopim para o agravamento da guerra (no jargão dos especialista uma “escalada vertical” da guerra envolveria o uso de armas nucleares e/ou biológicas contra os países da Otan).