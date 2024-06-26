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Refugiados palestinos e a chance de reconstruir suas vidas no ES

Estima-se que haja aproximadamente 6 milhões de refugiados palestinos em todo o mundo. No Espírito Santo, um pequeno número encontrou abrigo para tentar recomeçar

Públicado em 

26 jun 2024 às 02:00
Brunela Vincenzi

Colunista

Brunela Vincenzi

Atualmente, estima-se que haja aproximadamente 6 milhões de refugiados palestinos em todo o mundo, de acordo com a UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina).
Esses refugiados estão espalhados por diversos países, com as maiores populações vivendo na Jordânia, Líbano, Síria, Cisjordânia e Faixa de Gaza. No entanto, também existem comunidades significativas de refugiados palestinos em outros países, incluindo o Brasil.
Embora os refugiados palestinos enfrentem inúmeras dificuldades devido ao seu status migratório, muitos têm conseguido superar obstáculos e obter níveis significativos de educação. De acordo com a UNRWA, mais de um terço dos refugiados palestinos têm formação universitária.
Essa estatística não é surpreendente, dado o valor que a educação tem tradicionalmente na cultura palestina. Muitos refugiados palestinos veem a educação como um caminho para um futuro melhor e estão dispostos a investir tempo e esforço em seus estudos.

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No contexto global atual, a questão dos refugiados palestinos ganha destaque, inclusive nos Estados brasileiros. No Espírito Santo, um pequeno número de refugiados palestinos encontrou abrigo e tenta recomeçar suas vidas em um ambiente completamente diferente do seu país de origem.
Mas afinal, o que é ser refugiado? De acordo com a Convenção de Genebra de 1951, refugiado é toda pessoa que, por conta de fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de origem e não pode ou não quer se valer da proteção de tal país.
No caso dos palestinos, a questão remonta à criação do Estado de Israel em 1948, que resultou em centenas de milhares de palestinos sendo deslocados de suas terras. Desde então, muitos palestinos têm vivido em campos de refugiados em países vizinhos ou buscado asilo em outros lugares ao redor do mundo.
No Espírito Santo, assim como em outras partes do Brasil, os refugiados palestinos enfrentam desafios, como a adaptação a uma nova cultura, língua e sistema de governo. No entanto, a solidariedade e apoio de organizações locais e da comunidade têm sido fundamentais para ajudar essas pessoas a reconstruir suas vidas e integrarem-se à sociedade capixaba.

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Além dos refugiados palestinos que vivem no Espírito Santo, também há brasileiros que escolheram morar na Palestina, seja por motivos profissionais, familiares ou de solidariedade. Essa troca cultural entre brasileiros e palestinos contribui para uma maior compreensão e diálogo entre os povos, demonstrando a importância da diversidade e do respeito às diferenças. São esses brasileiros-palestinos e seus descendentes que no final de 2023 foram repatriados pelo governo brasileiro na operação Voltando em Paz, fugindo da Guerra em Gaza.
Em meio a conflitos e tensões geopolíticas, é essencial lembrar que por trás de cada estatística de refugiados há histórias individuais de sofrimento, esperança e resiliência. Por isso, é fundamental oferecer apoio e oportunidades para que os refugiados palestinos no Espírito Santo possam reconstruir suas vidas e contribuir positivamente para a comunidade local. Afinal, todos merecem viver com dignidade e em paz.
É importante destacar que os refugiados palestinos têm direitos garantidos por leis internacionais, como o direito de retorno às suas terras e o direito à proteção e assistência adequada. No entanto, a situação dos refugiados palestinos continua sendo uma questão complexa e sem solução definitiva.
No Brasil e em outros países ao redor do mundo, essas pessoas enfrentam desafios diários em busca de segurança, dignidade e uma vida melhor. É por isso que a comunidade internacional deve continuar buscando soluções para garantir os direitos e o bem-estar dos refugiados palestinos.

Brunela Vincenzi

Professora da Ufes, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ufes. Redes sociais: @brunelavincenzi

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