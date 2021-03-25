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Leitor pergunta

Recebi da Justiça R$ 9 mil, mas não sou assalariada. Preciso declarar o IR?

Os contribuintes precisam apresentar a declaração de Imposto de Renda se tiveram no ano passado um rendimento superior ao valor limite de R$ 28.559,70

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:17

Públicado em 

25 mar 2021 às 18:17
Blog do IR

Colunista

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Como declarar indenização justiça no imposto de renda.
Como declarar indenização justiça no imposto de renda. Crédito: IStock
A leitora de A Gazeta Luanne (sobrenome não informado) não é assalariada, mas recebeu de um processo na Justiça R$ 9 mil em 2020. Ela quer saber se o recebimento desse valor precisa ser declarado no Imposto de Renda em 2021.
Os contribuintes precisam apresentar a declaração de Imposto de Renda se tiveram no ano passado um rendimento superior ao valor limite de R$ 28.559,70.
Verão
O especialista Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), orienta a leitora. Veja a resposta:

"Não sou assalariada, nem tenho um salário mínimo tenho que declarar imposto porque ganhei na Justiça um valor de R$ 9 mil ano passado?"

Analisando tão somente o recebimento de R$ 9 mil, a contribuinte não está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício de 2021. 

LEÃO RESPONDE

Depois de 3 anos pagando IR, neste ano sou isento. Tenho que declarar?

Como fica o IR de quem teve a jornada reduzida e recebeu o BEm?

Quem foi demitido em 2020 precisa declarar o valor da rescisão no IR?

Leitor pergunta: Como declarar o saque do FGTS emergencial no IR 2021?

Como sei que vale a pena incluir dependentes na declaração de IR?

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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