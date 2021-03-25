Recebi da Justiça R$ 9 mil, mas não sou assalariada. Preciso declarar o IR?

A leitora de A Gazeta Luanne (sobrenome não informado) não é assalariada, mas recebeu de um processo na Justiça R$ 9 mil em 2020. Ela quer saber se o recebimento desse valor precisa ser declarado no Imposto de Renda em 2021.
Os contribuintes precisam apresentar a declaração de Imposto de Renda se tiveram no ano passado um rendimento superior ao valor limite de R$ 28.559,70.
O especialista Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), orienta a leitora. Veja a resposta:
"Não sou assalariada, nem tenho um salário mínimo tenho que declarar imposto porque ganhei na Justiça um valor de R$ 9 mil ano passado?"
Analisando tão somente o recebimento de R$ 9 mil, a contribuinte não está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício de 2021.