Posso deduzir gastos com óculos de grau no Imposto de Renda?

Na medida em que se aproxima o fim do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2022, contribuintes levantam questionamentos sobre diferentes temas.
É o caso da leitora de A Gazeta Josy Carla, que gostaria de saber se pode deduzir na declaração desse ano gastos com óculos de grau.
O diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon), Mario Zan Barros, esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo:
Josy Carla perguntou: Posso declarar gastos com óculos de grau?
Resposta dada pelo diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon), Mario Zan Barros:
Lentes de contato e óculos, mesmo que tenham sido adquiridas com uma receita médica, não podem ser abatidos do Imposto de Renda. A exceção são as lentes intraoculares que estiverem em conta emitida por estabelecimento hospitalar ou profissional qualificado.