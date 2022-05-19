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Leitor pergunta

Posso deduzir gastos com óculos de grau no Imposto de Renda?

Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022 entrou na reta final. Especialista tira dúvidas sobre preenchimento do documento

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 15:00

Públicado em 

19 mai 2022 às 15:00
Blog do IR

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IR 2022: óculos de grau
IR 2022: óculos de grau Crédito: Montagem/Canva
Na medida em que se aproxima o fim do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2022, contribuintes levantam questionamentos sobre diferentes temas.
É o caso da leitora de A Gazeta Josy Carla, que gostaria de saber se pode deduzir na declaração desse ano gastos com óculos de grau.
O diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon), Mario Zan Barros, esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo:
Josy Carla perguntou: Posso declarar gastos com óculos de grau?
Resposta dada pelo diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon), Mario Zan Barros:
Lentes de contato e óculos, mesmo que tenham sido adquiridas com uma receita médica, não podem ser abatidos do Imposto de Renda. A exceção são as lentes intraoculares que estiverem em conta emitida por estabelecimento hospitalar ou profissional qualificado.

LEÃO RESPONDE

Posso incluir cônjuge aposentado e isento de IR como dependente?

Onde encontrar informações de dívida com o fisco para fazer o IR?

Como declarar no IR rendimentos de dependente que faz estágio?

Como declarar resgate de previdência privada no IR 2022?

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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