Posso deduzir gastos com óculos de grau no Imposto de Renda?

IR 2022: óculos de grau Crédito: Montagem/Canva

Na medida em que se aproxima o fim do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2022 , contribuintes levantam questionamentos sobre diferentes temas.

É o caso da leitora de A Gazeta Josy Carla, que gostaria de saber se pode deduzir na declaração desse ano gastos com óculos de grau.

O diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon), Mario Zan Barros, esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo:

Josy Carla perguntou: Posso declarar gastos com óculos de grau?

Resposta dada pelo diretor-secretário do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon), Mario Zan Barros: