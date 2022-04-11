Como declarar resgate de previdência privada no IR 2022?

Recursos em planos de previdência privada devem ser informados Crédito: Canva/Montagem

Tributação progressiva, regressiva, PGBL, VGBL… Quem tem previdência privada provavelmente já se deparou com esses termos e siglas, principalmente na hora de fazer a declaração anual do Imposto de Renda e informar o investimento.

Uma outra dúvida relacionada ao tema é sobre como informar ao Leão o recebimento desses valores. Essa é a pergunta da leitora de A Gazeta Jacqueline Donatelli Simões, que questiona como declarar o resgate de previdência privada.

Jacqueline Donatelli Simões pergunta: Como declarar resgate de previdência privada?

Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto:

O resgate da previdência privada é um rendimento tributado normalmente. Você deverá buscar junto a entidade pagadora o informe de rendimentos, ou consultá-lo dentro do e-CAC. Ainda que recebidos por ocasião de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV), os resgates de previdência complementar sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste anual, quando não optante pela tributação exclusiva.