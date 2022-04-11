Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leão responde

Como declarar resgate de previdência privada no IR 2022?

Se você tinha um plano de previdência privada e resgatou os recursos, precisa informar esse investimento na Declaração do Imposto de Renda; saiba como

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:55

Públicado em 

11 abr 2022 às 15:55
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Imposto de Renda tem novos prazos para entrega
Recursos em planos de previdência privada devem ser informados Crédito: Canva/Montagem
Tributação progressiva, regressiva, PGBL, VGBL… Quem tem previdência privada provavelmente já se deparou com esses termos e siglas, principalmente na hora de fazer a declaração anual do Imposto de Renda e informar o investimento. 
Uma outra dúvida relacionada ao tema é sobre como informar ao Leão o recebimento desses valores. Essa é a pergunta da leitora de A Gazeta Jacqueline Donatelli Simões, que questiona como declarar o resgate de previdência privada.
A especialista Monica Porto, do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), esclarece a dúvida da leitora. Veja abaixo.
Jacqueline Donatelli Simões pergunta: Como declarar resgate de previdência privada?
Resposta dada pela conselheira do Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Monica Porto:
O resgate da previdência privada é um rendimento tributado normalmente. Você deverá buscar junto a entidade pagadora o informe de rendimentos, ou consultá-lo dentro do e-CAC. Ainda que recebidos por ocasião de adesão a Programa de Demissão Voluntária (PDV), os resgates de previdência complementar sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste anual, quando não optante pela tributação exclusiva.
No entanto, exclui-se da incidência o valor do resgate das contribuições, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade de previdência complementar, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. (Base Legal Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 33; e Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018, arts. 36, inciso XIV, e arts. 690 a 693, aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018)

LEÃO RESPONDE

Quem recebe pensão por morte deve declarar no IR 2022?

'Empresa e condomínio negam o informe do IR de quando fui síndico. O que faço?'

Posso declarar no IR despesa médica do meu filho já adulto?

Como declarar auxílio-saúde no Imposto de Renda 2022?

Como declarar no IR imóvel comprado por dois ou mais proprietários?

Blog do IR

O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Núcleo ag ir 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados