Posso declarar no IR investimentos em energia solar feitos no imóvel?

Todos os investimentos feitos nos imóveis, como reformas, por exemplo, devem ser descritos no IR. É o que o orienta Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES).

Maria Passos, somos gratos por seu questionamento, e seu entendimento está correto. Quando é adquirido o imóvel pronto para uso, todo equipamento existente, tais como garagem, piscina, telhado, elevadores, passam a compor o valor do imóvel, dessa forma a benfeitoria ocorrida para captação e geração de energia elétrica passa a compor o bem. Seguramente, foi feito projeto e os gastos realizados são conhecidos, você deve descrever o bem, acrescentando as melhorias realizadas e igualmente os gastos ocorridos.