Maiores de 18 anos que recebem pensão alimentícia precisam declarar IR?

A pensão alimentícia se encaixa nos rendimentos tributáveis, e por isso deve ser declarada no Imposto de Renda.

O diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), Marcos Antônio de Oliveira, explica quem deve ou não declarar o IR.