Maiores de 18 anos que recebem pensão alimentícia precisam declarar IR?

A leitora de A Gazeta Débora Nunes conta que o marido dela paga pensão alimentícia à filha dele, que tem mais de 18 anos. O cônjuge declara o valor pago de alimentos na própria declaração do Imposto de Renda. Ela quer saber se a enteada também precisa declarar o IR?
A pensão alimentícia se encaixa nos rendimentos tributáveis, e por isso deve ser declarada no Imposto de Renda. Porém só receber pensão não torna obrigatório o envio da declaração, é preciso ter rendimentos iguais ou superiores ao teto estipulado pela Receita Federal.
O diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), Marcos Antônio de Oliveira, explica quem deve ou não declarar o IR.