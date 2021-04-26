Fiquei desempregada após trabalhar como militar em 2020. Como declarar no IR?

"Natureza da ocupação" é dado obrigatório para a declaração Crédito: IStock

A leitora de A Gazeta Aliana Ramos era militar das Forças Armadas até fevereiro de 2020, mas atualmente está desempregada. Ela ainda tem um valor de Imposto de Renda pago na fonte por dois meses que trabalhou durante o ano passado, por isso ela quer saber como deve informar a ocupação na declaração: Militar ou desempregada?

Para ter direito à restituição é necessário indicar a situação no campo correspondente à "natureza da ocupação”, como é sugerido pela Receita Federal . O contribuinte pode escolher o que o melhor define naquele momento.

Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Emp. de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Espírito Santo (Sescon-ES), explica o que pode ser feito em casos como o de Aliana.

"Estou com uma dúvida no preenchimento “natureza da ocupação” e “ocupação principal”, pois eu era militar das Forças Armadas e dei baixa em fevereiro de 2020, atualmente estou desempregada. Estou fazendo o Imposto de Renda porque tenho um valor retido na fonte, referente aos dois meses de trabalho como militar. Minha dúvida é a seguinte: esses campos mencionados acima, devem ser preenchidos como “Militar”? Ou qual ocupação devo colocar, já que estou desempregada?”