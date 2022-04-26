Como declarar no Imposto de Renda imóvel adquirido por usucapião?

IR 2022: Casa Crédito: Montagem/Canva

Um dos principais temas que gera dúvida na hora de enviar a declaração do Imposto de Renda é como prestar conta sobre imóveis. A dúvida da leitora Grazielle Gomes é sobre como declarar esses bens quando são adquiridos por usucapião.

Ela adquiriu um lote dessa forma e gostaria de saber como proceder na hora de fazer a declaração que será enviada para a Receita Federal.

A especialista Tamara Silva Daielo, diretora da Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do ES (Sescon/ES) esclareceu a dúvida da leitor. Veja abaixo.

Grazielle Gomes perguntou: Quero saber sobre como declarar um terreno /lote adquirido por usucapião. O valor do bem seria zero ??

Resposta dada pela diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do ES (Sescon/ES), Tamara Silva Daielo: