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Leão responde

Como declarar no Imposto de Renda imóvel adquirido por usucapião?

A temporada de declaração do Imposto de Renda 2022 vai até o dia 31 de maio. Muitas das dúvidas dos contribuintes envolvem a declaração de imóveis

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 14:52

Públicado em 

26 abr 2022 às 14:52
Blog do IR

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Blog do IR

IR 2022: Casa
IR 2022: Casa Crédito: Montagem/Canva
Um dos principais temas que gera dúvida na hora de enviar a declaração do Imposto de Renda é como prestar conta sobre imóveis. A dúvida da leitora Grazielle Gomes é sobre como declarar esses bens quando são adquiridos por usucapião.
Ela adquiriu um lote dessa forma e gostaria de saber como proceder na hora de fazer a declaração que será enviada para a Receita Federal.
A especialista Tamara Silva Daielo, diretora da Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do ES (Sescon/ES) esclareceu a dúvida da leitor. Veja abaixo.
Grazielle Gomes perguntou: Quero saber sobre como declarar um terreno /lote adquirido por usucapião. O valor do bem seria zero ??
Resposta dada pela diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do ES (Sescon/ES), Tamara Silva Daielo:
Sim. Você tem que declarar como valor zerado porque não houve pagamento pelo terreno. A data de aquisição será aquela que se consumou o prazo de prescrição aquisitiva.

LEÃO RESPONDE

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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