O lirismo não está na Covid-19, mas nos sentimentos das pessoas

Sentimento e emoções das pessoas diante do coronavírus Crédito: Divulgação

Venho lendo alguns cronistas para saber o que andam escrevendo sobre a pandemia . Acompanho os esforços deles para driblar com seus textos a angústia pelo coronavírus. Aprendo muita coisa sobre os seres humanos, qualquer que seja o assunto de tudo que leio.

Recentemente, um desses textos, se referia ao “esforço inglório de poetas amadores” que tentam encontrar poesia na terminologia médica e na situação da doença, buscando um “lirismo inexistente” na Covid-19. Talvez tenha havido um exagero na ironia daquelas palavras. Talvez o cronista tenha tido o desejo de sapatear sobre a mediocridade de alguns conterrâneos fazedores de versos banais. Ou talvez tenha sido apenas a necessidade de manter sua fama de um bom humorista. Certo é que me deu o que pensar.

O lirismo brota de um tipo de reação emotiva de alguém diante da realidade. Os textos líricos expressam emoções que podem variar do amor ao ódio, da fúria à tranquilidade. Não é de hoje que o lirismo, coitado, vem sendo dado como inútil diante das vicissitudes prosaicas das sociedades. Não são poucos os intelectuais que se acham na obrigação de ridicularizá-lo ou demonstrar ojeriza por ele, crentes de que só assim podem ser respeitados: portando-se com frieza e objetividade

É certo que existem modos diversos de expressar o lirismo. Foi o poeta Manoel Bandeira quem estabeleceu tais fronteiras, ao repudiar o lirismo bem-comportado “com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor”, e se declarar partidário do “lirismo dos loucos, dos bêbados, dos clowns”.

Ninguém ignora que não há lirismo algum na Covid-19. Nem precisava que alguém o dissesse. O lirismo não está na doença, está nos sentimentos. E como não ter sentimentos, diante do sofrimento de milhares de enfermos se afogando no ar, entubados em camas de hospitais, morrendo aos magotes, sem ter nem o direito de apertar a mão de parentes ou amigos, sendo vítimas também da ciranda desesperada do disse-me-disse acerca do nome de remédios considerados capazes de enfrentar esse vírus maligno?