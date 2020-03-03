Vice-governadora vai se reunir com uma das maiores empresárias do país

Luiza Helena Trajano, uma das mulheres mais poderosas do Brasil e no comando de uma das principais redes varejistas do país, a Magazine Luiza, vai estar no Estado na próxima segunda-feira (9). Uma das suas agendas será com a vice-governadora Jaqueline Moraes.
As duas - que vão se encontrar às 14h30 no Palácio da Fonte Grande, em Vitória - vão tratar do empreendedorismo feminino e de ações voltadas para o fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho.
A aproximação entre a capixaba e a paulista teve início pelas redes sociais. Jaqueline curtiu um post da empresária e comentou um pouco sobre a própria trajetória, contando que desde adolescente trabalhou como camelô. A história instigou a curiosidade da presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e rendeu o contato uma com a outra, resultado: o encontro agendado para a próxima segunda-feira.
De acordo com a vice-governadora, a ideia é compartilhar experiências e avaliar se juntas podem vir a firmar algum tipo de parceria ou mesmo elaborar planos de ação em conjunto para estimular o empreendedorismo e a carreira das mulheres.
Atualmente, Jaqueline coordena o programa Agenda Mulher. Criado no ano passado, ele tem o objetivo de trabalhar o empoderamento feminino por meio do empreendedorismo.
Luiza Trajano também desenvolve diversas iniciativas com o foco nesse público , como o grupo Mulheres do Brasil, que discute ações relacionadas à educação, mercado de trabalho, violência, projetos sociais, cotas, entre outros temas de interesse e para a valorização das mulheres.
PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A empresária estará no Espírito Santo para dar palestra no evento de abertura da Semana Justiça pela paz em Casa, promovida pelo Tribunal de Justiça. O tema que Luiza Trajano irá abordar é “A Importância da Iniciativa Privada no Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher”.