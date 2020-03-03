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Empreendedorismo feminino em debate

Vice-governadora vai se reunir com uma das maiores empresárias do país

Jaqueline Moraes terá encontro com a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza HelenaTrajano

Publicado em 03 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 mar 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Luiza Trajano comanda a rede Magazine Luiza, uma das maiores varejistas do país Crédito: Jakob Polacsek/World Economic Forum
Luiza Helena Trajano, uma das mulheres mais poderosas do Brasil e no comando de uma das principais redes varejistas do país, a Magazine Luiza, vai estar no Estado na próxima segunda-feira (9). Uma das suas agendas será com a vice-governadora Jaqueline Moraes.
As duas - que vão se encontrar às 14h30 no Palácio da Fonte Grande, em Vitória - vão tratar do empreendedorismo feminino e de ações voltadas para o fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho.
A aproximação entre a capixaba e a paulista teve início pelas redes sociais. Jaqueline curtiu um post da empresária e comentou um pouco sobre a própria trajetória, contando que desde adolescente trabalhou como camelô. A história instigou a curiosidade da presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e rendeu o contato uma com a outra, resultado: o encontro agendado para a próxima segunda-feira.

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De acordo com a vice-governadora, a ideia é compartilhar experiências e avaliar se juntas podem vir a firmar algum tipo de parceria ou mesmo elaborar planos de ação em conjunto para estimular o empreendedorismo e a carreira das mulheres.
Atualmente, Jaqueline coordena o programa Agenda Mulher. Criado no ano passado, ele tem o objetivo de trabalhar o empoderamento feminino por meio do empreendedorismo.
Jaqueline Moraes é vice-governadora do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Luiza Trajano também desenvolve diversas iniciativas com o foco nesse público , como o grupo Mulheres do Brasil, que discute ações relacionadas à educação, mercado de trabalho, violência, projetos sociais, cotas, entre outros temas de interesse e para a valorização das mulheres.

PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A empresária estará no Espírito Santo para dar palestra no evento de abertura da Semana Justiça pela paz em Casa, promovida pelo Tribunal de Justiça. O tema que Luiza Trajano irá abordar é “A Importância da Iniciativa Privada no Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher”.
LEIA MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS AQUI

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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