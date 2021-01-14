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Energia limpa

Vale começa a testar ônibus 100% elétrico na unidade capixaba

Mineradora iniciou projeto-piloto na planta de Tubarão, em Vitória. Veículo vai transportar funcionários da companhia

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 jan 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Ônibus 100% elétrico fará o transporte de empregados da Vale na unidade Tubarão, em Vitória
Ônibus 100% elétrico fará o transporte de empregados da Vale na unidade Tubarão, em Vitória Crédito: Vale/Divulgação
Vale deu início a um projeto-piloto com ônibus 100% elétrico na unidade capixaba, em Tubarão, Vitória. O veículo, que irá fazer o transporte de empregados da mineradora, tem autonomia para percorrer 300 quilômetros e um tempo de recarga de quatro horas.
Ainda neste mês, um segundo ônibus utilizando a energia limpa também chegará ao Espírito Santo para iniciar a operação. Os dois veículos passarão por avaliação de performance e viabilidade durante o ano de 2021.
Montado em Campinas (SP), na fábrica da BYD, e adquirido pela Unimar, empresa que presta serviços de transporte para a Vale, o modelo do ônibus urbano é adaptado para cadeirantes e possui câmeras internas e sistema de TV e som.
A capacidade total é de 40 passageiros, mas durante a pandemia do novo coronavírus, seguindo os protocolos sanitários, o veículo transportará no máximo 20 pessoas, conforme informações da companhia.
O projeto capixaba faz parte da estratégia de descarbonização da Vale, que já anunciou meta de neutralizar suas emissões de CO2 em 2050. Também em Tubarão, a empresa vem testando uma locomotiva elétrica de pátio, como a coluna mostrou neste espaço em setembro do ano passado.  No caso da locomotiva, ela pode operar até 24 horas sem a necessidade de parar para recarregar. 
A mineradora opera ainda um dos maiores sistemas de armazenamento de energia a bateria do país, usado para suprir a demanda elétrica nos horários de picos de um dos seus terminais, localizado em Mangaratiba (RJ).

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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