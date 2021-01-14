Vale começa a testar ônibus 100% elétrico na unidade capixaba

Ônibus 100% elétrico fará o transporte de empregados da Vale na unidade Tubarão, em Vitória

Montado em Campinas (SP), na fábrica da BYD, e adquirido pela Unimar, empresa que presta serviços de transporte para a Vale, o modelo do ônibus urbano é adaptado para cadeirantes e possui câmeras internas e sistema de TV e som.