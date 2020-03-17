Tome Nota: investidores pegam empréstimos para comprar ações baratas

Depois do baque nos mercados financeiros, são as empresas e indústrias, sejam elas de pequeno ou grande porte, que começam a sentir os efeitos da pandemia do coronavírus. Afinal, com as restrições de circulação e os cuidados necessários, naturalmente a demanda por produtos e serviços é reduzida.

Dado o cenário delicado, o IEL (Instituto Euvaldo Lodi, da Findes) irá em parceria com o Sebrae preparar uma capacitação para que as empresas possam elaborar planos de contingência. De acordo com a Findes, essa capacitação será realizada ao longo desta semana, e as demandas para participar deverão ser feitas por meio dos sindicatos.