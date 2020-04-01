Suzano anuncia reativação de fábrica em Aracruz

Fábrica da Suzano em Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação

Em meio às notícias ruins na economia diante da pandemia do coronavírus , uma informação positiva se destaca. A Suzano anunciou que irá retomar a operação da fábrica A em Aracruz, que estava sem operar desde o ano passado. Ao todo, a planta capixaba tem três fábricas. Atualmente, duas delas, a B e a C, estão em operação.

O comunicado sobre a reativação da unidade foi feito nesta terça-feira (31) durante reunião do conselho estratégico da Findes, que reuniu representantes das 20 maiores indústrias que atuam no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) e secretários de governo.

“Essa retomada vai ter um peso muito relevante para a indústria capixaba, especialmente neste momento de dificuldades que o mundo todo vive. A Suzano faz parte de uma cadeia de produtos essenciais, como papeis sanitários, que está bastante demandada”, pontuou ao observar que a produção deve ser voltada principalmente para o mercado externo.

Questionado se novos postos de trabalho devem ser criados, Léo de Castro disse que não tem essa informação, mas que durante a reunião do conselho, o representante da Suzano garantiu que não haverá desligamentos com a crise da Covid-19. A coluna procurou a Suzano na noite desta terça-feira para comentar sobre a reativação da fábrica, mas até o momento desta publicação não teve retorno.

CAPACIDADE

A capacidade de produção da Suzano em Aracruz é de 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano, sendo que a unidade A responde por cerca de 600 mil toneladas/ano. Essa fábrica ficou com as atividades interrompidas no ano passado em função de fatores como a falta de madeira e o alto custo para operar, já que é a planta mais antiga do sítio capixaba.